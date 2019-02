Selena Gomez mit dem neuen Album auf Welttournee?

Donnerstag, 14. Februar 2019 20:55 Uhr

Selena Gomez geht angeblich 2020 mit ihrem neuen Album auf Welttournee. Die ‚Wolves‘-Hitmacherin eröffnete ihren Fans, dass sie den heiß erwarteten Nachfolger zu ‚Revival‘ aus dem Jahr 2015 im kommenden August herausbringen wird, nachdem ihre Comeback-Single ‚Anxiety‘ mit Julia Michaels bereits vergangenen Monat erschien.

Nun soll die Sängerin einen Mega-Deal mit dem Live-Promoter Live Nation abgeschlossen haben, in dessen Rahmen sie 2020 um die Welt reisen wird. Gomez verbrachte die letzte Zeit damit, ihrer neuen noch unbetitelten Platte im Tonstudio gemeinsam mit ‚Fetish‘-Produzent Leland den letzten Feinschliff zu verpassen. Vergangenen Oktober hatte sie sich dann selbst in eine Klinik eingewiesen, nachdem sie einen „emotionalen Zusammenbruch“ erlitten hatte, der in Zusammenhang mit Komplikationen durch ihre Lupus-Erkrankung stand.

Im Zuge der Behandlung hatte die Ex-Freundin von Justin Bieber unter anderem vor einiger Zeit eine neue Niere transplantiert bekommen.

Album in diesem Sommer?

Bezüglich der Arbeit an dem neuen Album berichtete ein Insider kürzlich gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen ‚The Sun‘: „Leland hat mit Troye Sivan und Ariana Grande gearbeitet und Selena hat es wirklich genossen, mit ihm beim letzten Mal zusammenzuarbeiten, also gingen sie wieder gemeinsam ins Studio. Sie gaben ihrem neuen Album im Dezember den letzten Feinschliff und jetzt stellt sie sicher, dass es ihr gut genug geht, um auf eine Tour gehen zu können, die sie im Frühjahr 2020 vermutlich auch ins Vereinigten Königreich führen wird. Sie arbeitet mit ihrem Team, um alles zustande zu bekommen, damit alles gut läuft. Sie hofft, das Album diesen Sommer zu veröffentlichen.“