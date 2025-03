Stars Selena Gomez: Sie hätte Benny Blancos Heiratsantrag beinahe verpasst

Selena Gomez at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2025, 16:00 Uhr

Selena Gomez scherzte darüber, dass sie Benny Blancos Heiratsantrag beinahe verpasst habe, weil sie schlecht gelaunt war.

Die 32-jährige Sängerin erzählte, dass es eine völlige Überraschung für sie war, als ihr Partner ihr Ende letzten Jahres einen Heiratsantrag machte und sie beinahe nicht erschienen wäre.

Gomez verriet in der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘-Talkshow: „Als ich aufwachte, war ich völlig verwirrt, was los war und wohin wir gehen würden, da es ziemlich weit schien. Also, ich war etwas schlecht gelaunt.“ Benny fügte hinzu, dass seine Partnerin zu seinem Heiratsantrag beinahe nicht gekommen sei. Der Musikproduzent erklärte: „Sie wäre beinahe gar nicht gekommen. Sie meinte: ‚Mir geht es echt nicht so gut.‘ Ich glaube, dass ich heute einfach zu Hause bleibe.“ Im Vorfeld seines Antrags gab der 37-jährige Star zu, es sei die „furchterregendste Woche“ seines Lebens gewesen, da er große Angst davor hatte, dass Selena den Verlobungsring entdecken könnte: „Er war in einer Schachtel und ich hatte ihn in einer Tasche versteckt, von der ich dachte, dass niemand hineingucken würde. Das war die furchterregendste Woche meines Lebens.“