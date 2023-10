Beauty & Fashion Selena Gomez: Sie möchte der Welt nach ihrer begonnenen Therapie „etwas zurückgeben“

Selena Gomez at Inaugural Rare Impact Fund Benefit event - Getty - October 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2023, 13:30 Uhr

Selena Gomez verkündete, dass sie der Welt „etwas zurückgeben“ möchte, nachdem sie mit ihrer Therapie begann.

Die 31-jährige Schauspielerin hatte zuvor jahrelang mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen gehabt und sei dabei in eine düstere Situation geraten.

Seit dem Beginn ihrer Therapie habe der Heilungsprozess der ‚Only Murders In the Building‘-Darstellerin jedoch begonnen. In einem Gespräch gegenüber ‚The Kit‘ sprach Selena offen über ihren Kampf gegen die Depressionen. Die Prominente enthüllte: „Ich denke, was mir dabei wirklich geholfen hat, ist, etwas darüber lernen zu können. Ich habe damit angefangen, etwas über die Dialektische Verhaltenstherapie zu lernen. Und ich begann wirklich damit, zu verstehen oder zumindest zu verstehen, warum ich diese Emotionen gefühlt habe. Später war das für mich gar nicht mehr beängstigend, als ich dann herausfand, dass bei mir eine bipolare Störung diagnostiziert worden ist. Es hat sich so angefühlt, als ob ich verstanden hätte, was passierte, und dann konnte ich versuche, die richtigen Leute zu finden, die mir helfen und mich durch die Situation führen können. Es ist ein großes Glück, deshalb halte ich es für so wichtig, dass ich etwas zurückgeben kann.“ Die Sängerin sprach auch darüber, warum sie ihren Freunden, die eine Therapie versuchten, aber bald darauf wieder damit aufgehört hatten, empfohlen hat, es noch einmal zu probieren.