Film Selena Gomez: Sie schwärmt von den ‚magischen‘ ‚Emilia Perez‘-Dreharbeiten

Selena Gomez at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2025, 11:00 Uhr

Die Darstellerin verriet, dass sie die Dreharbeiten zu dem Film 'magisch' und 'lohnend' gefunden habe.

Selena Gomez verriet, dass sie die ‚Emilia Perez‘-Dreharbeiten „magisch“ und „lohnend“ gefunden habe.

Die 32-jährige Sängerin und Schauspielerin ist unter anderem für ihren Akzent in dem spanischsprachigen Film kritisiert worden, genoss die Herausforderungen der Dreharbeiten jedoch und lobte Jacques Audiard, den Filmemacher des Projekts.

Gomez erzählte in einem Interview mit ‚Billboard‘: „Ich habe mich in unangenehme Situationen begeben, die als Schauspielerin am lohnendsten sind. Es ist eine magische Zeit gewesen und die Zusammenarbeit mit [Regisseur] Jacques Audiard ist eine meiner besten Erfahrungen gewesen.“ Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin betonte jedoch, dass sie sich nicht überstürzen werde, eine weitere Filmrolle anzunehmen, weil sie die richtige „Herausforderung“ für sich finden will. Die ‚Only Murders in the Building‘-Schauspielerin sagte: „Ich lasse mir Zeit, um die richtige Rolle und den richtigen Regisseur für meine nächste Zusammenarbeit finden zu können. Denn ich will, dass es herausfordernd und unerwartet ist.“ Selena hatte ihre Performance in dem Film zuvor verteidigt, nachdem Eugenio Derbez ihre Szenen als „unhaltbar“ bezeichnete.