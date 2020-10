26.10.2020 11:11 Uhr

Selena Gomez: So muss ihr Traummann sein

Selena Gomez hat bereits zwei ernsthafte Beziehungen hinter sich, doch derzeit ist die hübsche Sängerin noch Single. Was muss ein Mann mitbringen um die 28-Jährige von sich zu überzeugen?

Die 28-jährige verrät im Interview mit dem „new!“-Magazin, was ihre Vorstellung von einem perfekten Traummann sind. Also an alle Männer da draußen: gut zuhören! So könnt ihr die süße Beauty-Imperium Gründerin von euch überzeugen.

Sie weiß genau was sie will

Selena Gomez, die zuvor mit Justin Bieber und The Weeknd zusammen war, hat genaue Vorstellungen davon, wie ihre nächste Beziehung aussehen soll. Sie sucht einen Mann, der sie täglich zum Lachen bringt. Einen Partner der arrogant ist? Die Horror-Vorstellung für die 28-jährige. Auf so jemanden könnte sie sich niemals einlassen.

Was sucht Selena wirklich?

Auf die Frage des „new!“-Magazins, was sie in einem Mann suche, erklärt die hübsche Sängerin es so: „Lustig zu sein und Spaß zu verstehen macht für mich sehr viel aus. Wenn ein Mann das mitbringt, wäre das super für mich. Männer die selbstbewusst sind und wissen was sie wollen sind super, aber sobald Arroganz im Spiel ist bin ich raus. Das mag ich gar nicht.“ Zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz gibt es einen großen Unterschied, den auch Selenas zukünftiger Mann verstehen sollte.

Single sein? Kein Problem

Die „Only Murders in the Building“-Schauspielerin plaudert aus, sie sei allerdings auch völlig damit zufrieden, aktuell ihr Single-Leben zu leben, weil so viel Positives daran sei, in seinen späten Zwanzigern allein zu sein. „Ich bin single – und ich bin total cool damit. Es gibt eine Menge Positives daran, alleine zu sein.“ Für Selena geht es darum die Zeit mit sich selbst zu genießen und diese Lebensphase, in der sie sich gerade befindet, in vollen Zügen auszukosten. Dafür braucht die hübsche Brünette offenbar keinen Mann an ihrer Seite. Das ist definitiv die richtige Einstellung!

Sie litt an Depressionen

Sängerin Selena Gomez gründete erst vor kurzem den „Rare Impact Fund“ für ihre Beauty-Marke „Rare Beauty„. Mit der Organisation will Selena 100 Millionen Dollar sammeln, die Menschen mit psychischen Problemen zugute kommen werden. In einem Instagram-Live-Interview mit Dr. Vivek Murthy sprach die Musikerin nun auch über ihre eigenen Erfahrungen mit Depressionen. Denn besonders in der Lockdown-Corona Phase fiel es der hübschen 28-jährige nicht immer leicht positiv zu bleiben…

(Tatum Sara)