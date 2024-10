Star teilt besonderen Moment Selena Gomez spricht über Schönheit und Schattenseiten

Selena Gomez spricht über Schönheit und psychische Gesundheit. (rho/spot)

SpotOn News | 25.10.2024, 21:31 Uhr

In einem neuen Interview spricht Selena Gomez nicht nur über wahre Schönheit, sondern auch über ihre "dunkelsten Momente" - und darüber, wer ihr in diesen geholfen hat.

Kein Make-up, tolle Kleider oder teurer Schmuck: Was Selena Gomez (32) das Gefühl verleiht, sich schön zu fühlen, verrät sie im Interview mit dem US-amerikanischen "People"-Magazin.

Die Sängerin und Schauspielerin spricht von einem ganz besonderen Moment, in dem sie sich "einfach hübsch" fühlt – wenn sie zu Beginn des Tages mit ihren Liebsten zusammen ist. Das verriet sie bei der Rare Impact Fund Benefizveranstaltung am 24. Oktober in Los Angeles: "Ich fühle mich am schönsten, wenn ich aufwache. Weil ich mit meiner Schwester oder meinen Großeltern aufwache."

Video News

Die 32-Jährige sah in einem schwarzen, einseitig schulterfreien Oscar de la Renta-Cocktailkleid mit Raffung an der Körpermitte und asymmetrischem Rock aber auch auf dem Event umwerfend aus.

In einer Rede auf der Veranstaltung, die dazu dient, "das Bewusstsein für die psychische Gesundheit von Jugendlichen weltweit zu schärfen und Gelder zu sammeln", sagte die aufgeregte Schauspielerin und Gründerin der Stiftung, ihr "größter Traum war es schon immer, Menschen zu helfen".

Jeder hat Unterstützung verdient

"Wir alle haben Unterstützung verdient, wenn wir sie brauchen, egal wer wir sind. Ich glaube, dass Verbindung wichtig ist. Und ich bin hier, um eine Stimme für diejenigen zu sein, die vielleicht keine haben oder für diejenigen, die das Gefühl haben, keine zu haben", sprach Gomez. "Ich bin hier, um die jungen Menschen zu reflektieren, die sich jeden Tag an mich wenden und mir ihre Wahrheit anvertrauen. Ihre Liebe und Hingabe haben mir in meinen dunkelsten Momenten sehr geholfen", fügte der "Only Murders in the Building"-Star hinzu.

Im Laufe der Jahre hat die Ex-Freundin des frisch gebackenen Papas Justin Bieber (30) immer wieder offen über ihre eigene psychische Gesundheit gesprochen. Gomez leidet nicht nur an der Autoimmunerkrankung Lupus; sie machte unter anderem auch öffentlich, dass bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert wurde. Sie sprach außerdem über Depressionen und Panikattacken.

Bei der Benefizgala resümierte sie am Donnerstagabend: "Ich sage mir jeden Tag, dass ich noch in der Entwicklung bin. Jeden Tag versuche ich, mein Bestes zu geben und das zu tun, was ich für richtig halte. Und das ist alles, was ich von euch verlangen kann."

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111