Verlobung mit Benny Blanco Selena Gomez: Taylor Swift wird ihr „Blumenmädchen“

Selena Gomez (l.) und Taylor Swift bei den 2023 MTV Video Music Awards in Newark. (ili/spot)

SpotOn News | 12.12.2024, 11:22 Uhr

Selena Gomez und Benny Blanco haben sich verlobt. Das gab die US-Künstlerin auf Instagram bekannt. Die schöne Nachricht freut nicht nur ihre Fans, sondern auch Superstars wie Taylor Swift - sie scheint bei der Hochzeit sogar eine Rolle zu spielen.

US-Star Selena Gomez (32) und Musikproduzent Benny Blanco (36) haben sich verlobt. Die Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin verkündete die frohe Botschaft auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Dort zeigte sie Bilder ihres Verlobungsrings und schrieb dazu: "Forever begins now" (Dt.: "Für immer beginnt jetzt").

Taylor Swift wird ihr "Blumenmädchen"

Unter dem Post, der 8,7 Millionen Mal geliket wurde (Stand Donnerstagmorgen), finden sich auch zahlreiche Promi-Glückwünsche. "Ja, ich werde das Blumenmädchen sein", kommentierte etwa US-Megastar Taylor Swift (34). Auch Hollywood-Schauspielerin Jennifer Aniston (55) gratulierte in den Kommentaren.

Zudem freute sich auch Lily Collins (35): "Ahhhhhhhh ja ja ja! Die beste Nachricht überhaupt. Ich könnte mich nicht mehr für euch beide freuen." Ein "Glückwunsch, Hübsche", ließ Model Suki Waterhouse (32) da. "Herzlichen Glückwunsch!", schrieb außerdem die kanadische Schauspielerin Shay Mitchell (37).

Video News

Selena Gomez und Benny Blanco kennen sich seit Jahren

Im Dezember 2023 machte Gomez ihre Liebe öffentlich. Medienberichten zufolge sollen die beiden schon seit Juni vergangenen Jahres liiert sein. Das Paar hatte bei Gomez' Songs "Single Soon" (2023) und "I Can't Get Enough" (2019) zusammengearbeitet.

Während eines Auftritts in der "Howard Stern Show" im Mai 2024 verriet Blanco bereits, dass er sich eine Ehe mit dem "Only Murders In The Building"-Star vorstellen könne: "Wenn ich sie ansehe, denke ich immer: Ich kenne keine Welt, in der es besser sein könnte als diese", schwärmte er damals.

Selena Gomez, die zwischen 2010 und 2018 eine On/Off-Beziehung mit Justin Bieber (30) führte, hatte dieses Jahr nicht nur in ihrem Privatleben einiges zu feiern. Erst diese Woche erhielt sie zwei Golden-Globe-Nominierungen, für ihren neuen Film "Emilia Pérez" und ihre Performance in der TV-Serie "Only Murders in the Building".