Stars Selena Gomez und Benny Blanco nehmen Hochzeitsplanung ‚einen Tag nach dem anderen‘

Selena Gomez and Benny Blanco at the Oscars - Avalon - March 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2025, 11:00 Uhr

Die beiden Stars verraten, wie es mit ihren Hochzeitsplänen vorangeht.

Selena Gomez und Benny Blanco gehen ihre Hochzeitsplanung langsam an.

Die frisch verlobten Stars lassen sich mit ihrem großen Tag Zeit. Der 37-jährige Musikproduzent scherzte, dass seine zukünftige Braut ständig mit einer völlig neuen Idee ankomme.

In einem gemeinsamen Interview mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin verriet er: „Ich glaube, sie plant jeden Tag eine neue Hochzeit in ihrem Kopf. Wir leben sehr nach dem Motto ‚einen Tag nach dem anderen‘. Wir haben diesen Moment noch gar nicht richtig verarbeitet. Wirklich, während du gesprochen hast, saß sie einfach nur da und hat ihren Ring angestarrt.“

Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin betonte, dass sich das Paar momentan auf die bevorstehende Veröffentlichung ihres gemeinsamen Albums ‚I Said I Love You First‘ konzentriert. „Ich habe wirklich das Gefühl, dass dies eine so besondere Zeit ist, dass wir sie diesem Album widmen und unser Herz vollkommen hineinfließen lassen können – um genau das, was wir fühlen, der Welt zu überbringen. Das ist im Moment zumindest mein Hauptfokus“, erklärte Selena.

Im Dezember letzten Jahres verriet die 32-jährige Sängerin, dass Benny ihr mit einem ovalförmigen Diamantring einen Antrag gemacht hatte. Die Frage aller Fragen stellte er ihr während eines Picknicks mit Essen der Fast-Food-Kette Taco Bell. Trotzdem betonte der Star, dass die Essenswahl keine tiefere Bedeutung hatte.

„Es gibt nicht dieses ganze ausgeklügelte Ding. Ich denke, wir sind einfach sehr glücklich, von so großartigen Menschen umgeben zu sein, und genießen das alles immer noch in vollen Zügen“, stellte er klar. „Es fühlt sich an, als hätten wir uns gestern verlobt, aber gleichzeitig auch, als wäre es schon 20 Jahre her.“