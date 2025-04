Musik Selena Gomez: Unsicherheiten inspirierten ihren neuen Song ‚Younger and Hotter Than Me‘

Selena Gomez at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2025, 14:00 Uhr

Selena Gomez hat verraten, dass ihre vergangenen Unsicherheiten sie zu ihrem Song ‚Younger and Hotter Than Me‘ inspirierten, der auf ihrem neuen Album zu hören ist.

Die ‚Rare‘-Künstlerin und ihr Verlobter Benny Blanco veröffentlichten im vergangenen Monat ihr gemeinsames Album ‚I Said I Love You First‘, und jetzt verkündete die 32-jährige Sängerin, dass ihre vergangenen Unsicherheiten sie zu dem Song inspiriert haben.

Das Album beginnt mit einer Aufnahme, in der Selena den Darstellern und der Crew von Disneys ‚Die Zauberer vom Waverly Place‘ dankt, in der sie fünf Jahre lang die Rolle der Alex Russo gespielt hatte. Der Track geht dann zu ‚Younger and Hotter Than Me‘ über, in dem Selena ihre Sorge darüber zum Ausdruck bringt, dass ihr Partner das Interesse an ihr für jemand anderen verlieren könnte. In einem Interview mit Chris Olsen auf SiriusXMs TikTok Radio IRL über das neue Album erzählte die Musikerin: „Er (Benny) fand es süß, weil ‚Younger and Hotter‘ meine Vergangenheit und meine Unsicherheiten widerspiegelt. Es war ihm sehr wichtig, auch diese Geschichte zu erzählen.“ Selena erklärte zudem, dass das Lied ihrer Meinung nach eine Botschaft vermittelt, mit der sich jeder identifizieren könne. Der Star verriet: „Ich glaube, dass die Botschaft sein sollte, dass sich jedes Mädchen, jeder Mensch, jedes Wesen schon einmal unsicher gefühlt hat.“