Stars Selena Gomez: Verletzlich sein bedeutet Stärke

Selena Gomez at Inaugural Rare Impact Fund Benefit event - Getty - October 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2023, 10:00 Uhr

Die Popsängerin findet es wichtig, offen über die eigenen Probleme sprechen zu können.

Selena Gomez ermutigt dazu, verletzlicher zu sein.

Die Sängerin und Schauspielerin hat in den letzten Jahren offen über ihre psychischen Probleme gesprochen. So ist unter anderem bekannt, dass sie an einer bipolaren Störung leidet. In den sozialen Medien macht die 31-Jährige, die auf Instagram über 400 Millionen User hat, immer wieder auf das Thema mentale Gesundheit aufmerksam.

Im Gespräch mit ‚Wondermind‘ verrät Selena: „Ich gebe nicht gerne Ratschläge, weil ich nicht alle Antworten kenne. Ich würde aber sagen, such dir einen Freund oder ein Familienmitglied, mit dem du dich wohlfühlst, und erzähl ihm, was du fühlst. Es ist sehr befreiend, sich jemandem gegenüber zu öffnen. Es liegt so viel Kraft darin, verletzlich zu sein.“

Die ‚Single Soon‘-Interpretin bereut nicht, wie sie mit ihren eigenen Problemen umgegangen ist. „Ich habe versucht, nicht zurückzublicken und mir zu wünschen, dass irgendetwas hätte anders sein können. Es freut mich, dass sich mehr Menschen über ihre psychische Gesundheit äußern“, erklärt sie.

Selena habe Kraft in der Verbindung mit Menschen gefunden, die ähnliche Probleme haben. „Als ich mich entschloss, offen über meine psychische Gesundheit zu sprechen, begannen Menschen, sich zu melden und ihre Geschichten zu erzählen. Zuzuhören und sich mit anderen auszutauschen war das größte Geschenk, weil man sich dann weniger allein fühlt“, fügt der Star hinzu.