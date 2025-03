Stars Selena Gomez verrät ihre neue ‚Altherren-Angewohnheit‘

Selena Gomez at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin verrät, wie sehr ihre 'Only Murders in the Building'-Co-Stars sie beeinflusst haben.

Selena Gomez hat sich einige Essgewohnheiten von Martin Short und Steve Martin abgeschaut.

Die 32-jährige Schauspielerin steht gemeinsam mit den beiden Hollywood-Stars für die Serie ‚Only Murders in the Building‘ vor der Kamera und hat zugegeben, einige ihrer Verhaltensweisen abseits des Sets übernommen zu haben.

Auf die Frage, welche ‚Altherren-Angewohnheit‘ sie sich von dem Comedy-Duo abgeschaut habe, erzählte Selena in der Sendung ‚Hot Ones‘: „Sie essen jeden Tag das Gleiche. Und jetzt esse ich auch jeden Tag das Gleiche. Also, entweder ein Thunfisch-Sandwich mit Dijon-Senf oder Sushi. Und mittlerweile esse ich nur noch ein Hähnchen-Salat-Sandwich. Und aus irgendeinem Grund freue ich mich darauf, meine Mahlzeit neben ihrer zu haben.“

Selena hat sowohl als Schauspielerin als auch als Sängerin großen Erfolg gefeiert. Die brünette Schönheit verriet, dass ihr Hit ‚Lose You to Love Me‘ aus dem Jahr 2020 einen Meilenstein in ihrer Karriere darstellt.

„Um ehrlich zu sein, hatte ich eigentlich nie wirklich Nummer-eins-Hits, also habe ich mir da nie große Gedanken gemacht – bis ‚Lose You to Love Me'“, erklärte die Sängerin, die mit Musikproduzent Benny Blanco verlobt ist. „Ich dachte, der Song wäre hoffentlich nachvollziehbar, schön und ehrlich, aber ich hätte niemals erwartet, dass er so durch die Decke geht. Und er wurde viel größer als ich selbst.“

Der Popstar liebt es, dass der Song für so viele Menschen eine besondere Bedeutung hatte. „Es hatte nichts mit der eigentlichen Bedeutung des Songs zu tun. Am Ende wurde es ein Lied für Menschen, die sich genauso fühlten wie ich, und vielleicht verwandelten sie es in eine eigene Version, die zu ihnen passte“, so die Musikerin.