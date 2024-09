Beauty & Fashion Selena Gomez versprühte ‚mühelose Eleganz und Hochglanz‘ in ihrem Emmy Awards-Outfit

Selena Gomez at the 76th Primetime Emmy Awards LA Sept 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2024, 16:00 Uhr

Selena Gomez entschied sich für ihren Auftritt bei den Emmy Awards für „mühelose Eleganz und Hochglanz“.

Die 32-jährige Schauspielerin schaffte es für ihre Darstellung der Mabel Mora in ‚Only Murders in the Building‘ auf die Shortlist als beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie und feierte den Anlass, indem sie sich am Sonntag (15. September) in einem schwarzen Neckholderkleid aus Seidensamt mit handverziertem Pavé von Ralph Lauren und Diamanten von Tiffany + Co. auf dem roten Teppich im Peacock Theatre in Los Angeles zeigte.

Marissa Marino frisierte die Haare des Stars mit der kompletten Fekkai Brilliant Glossing-Kollektion, gefolgt von Kristin Ess, die Gomez mit der Detangling Paddle Brush-Bürste glatte Haare föhnte und die Spitzen mit einem Lockenstab bearbeitete. Der Visagist Hung Vanngo schminkte der Schauspielerin einen Smokey-Cat-Eye-Look und Lippen in einem Nude-Ton, wobei ihr Manikürist Tom Bachik ihr dazu passende hochglänzende Nägel in Nude verlieh. Marissa verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Vogue.com‘: „Die Stimmung des Abends ist mühelose Eleganz und Hochglanz gewesen.“ Selena ist die Gründerin von Rare Beauty, scherzte jedoch vor kurzem darüber, dass sie eigentlich keine Ahnung davon habe, wie man Make-up aufträgt.