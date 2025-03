Stars Selena Gomez war in vergangenen Beziehungen ’sehr impulsiv‘

Selena Gomez at the Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala - Getty - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin plaudert offen über ihr Liebesleben und räumt Fehler ein.

Selena Gomez gibt zu, in früheren Beziehungen „Fehler“ gemacht zu haben.

Die 32-jährige Schauspielerin und Sängerin – die mit Benny Blanco verlobt ist – hat über ihre vergangenen Beziehungen reflektiert und darüber, wie sie Zeit brauchte, um sich selbst zu finden, bevor sie wieder bereit für die Liebe war. Im Podcast ‚On Purpose with Jay Shetty‘ räumte sie ein: „Ich muss zugeben, dass ich in der Vergangenheit sehr impulsiv war. Ich glaube, deshalb war ich fünf Jahre lang allein, weil ich mich wirklich sammeln musste.“

Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin erklärte, dass sie erst reifen musste, bevor sie an einem Punkt war, an dem eine Beziehung mit Benny funktionieren konnte. „Ich sage ihm immer wieder: Vor zehn Jahren wäre ich nicht in der richtigen Verfassung dafür gewesen“, erzählte sie. „Nicht, dass ich nicht mit ihm zusammen sein wollte, aber ich glaube, er hätte nicht verdient, was ich damals durchgemacht habe.“

Selena gestand: „Ich habe viele Lektionen gelernt und Fehler gemacht, und jetzt möchte ich, dass es richtig ist. Das war eine wichtige Lektion für mich.“

Die Musikerin hat Beziehungen mit Stars wie Nick Jonas und Justin Bieber hinter sich. Benny habe ihr geholfen, ihre Einstellung zu verändern und nicht mehr so schnell auf Dinge zu reagieren. „Ich glaube, Frauen wollen oft genauso unbedingt Recht haben. Für mich war das in der Vergangenheit wirklich schwer, aber Benny macht es mir unglaublich leicht. Selbst wenn ich frustriert bin, versteht er mich sofort“, schwärmte sie.