Stars Selfiesandra: Von ‚Let’s Dance‘ bekommt sie Ausschlag

Let's Dance-01.06.19, Köln-Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2025, 14:53 Uhr

Sandra Safiulov, besser bekannt als SelfieSandra, ist eine der aktuellen Teilnehmerinnen der neuen ‚Let’s Dance‘-Staffel.

In der letzten Show beeindruckte sie mit ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke mit einer leidenschaftlichen Rumba zu ‚She Will Be Loved‘ von Maroon 5. Publikum und Jury feiern die Influencerin. Die allerdings ist ziemlich im Stress, denn der Druck scheint ihr zu schaffen zu machen.

„Davon krieg ich Ausschlag“, ist eigentlich ein lustiger Spruch, wenn einem etwas auf die Nerven geht. Selfiesandra könnte das aber mittlerweile buchstäblich sagen, und zwar über ‚Let’s Dance‘. Trotz ihres bisherigen Erfolgs ist die 25-Jährige hinter den Kulissen mit erheblichen Selbstzweifeln und dem enormen Druck konfrontiert, der mit der Teilnahme an der Show einhergeht. Auf Instagram teilte sie jetzt offen ihre mentalen und körperlichen Belastungen. „Ihr seht, wie viel Stress ‚Let’s Dance‘ wirklich ist, wie viel Druck da auch irgendwie hinter ist, weil man natürlich jeden Freitag heftig tanzen möchte,“ erklärte sie, während sie einige – offenbar stressbedingte – Hautunreinheiten in die Kamera zeigte. Auch die langen Trainingseinheiten hinterlassen ihre Spuren. Sandra berichtete, dass sie nach den intensiven Übungseinheiten völlig erschöpft ins Bett falle.

Ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke ist allerdings nach wie vor begeistert von Sandra. Schon vor zwei Wochen verriet der Profi, wie viel Spaß er an der Arbeit mit Sandra habe. Gegenüber ‚RTL‘ sagte er: „Sie gibt mir Energie! Ich habe wirklich so eine tolle Person da. Sie möchte lernen, und das ist für mich wichtig. Das ist ein Geschenk für einen Lehrer!“