Selma Blair: Schlafstörungen machen ihr das Leben zur Hölle

Selma Blair hat Schlafstörungen. Die 47-Jährige leidet an Multiple Sclerose, auch kurz MS genannt, und war von der Diagnose im letzten Jahr bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr offen mit ihrer Krankheit. So auch bei diesem neuen Thema, dass die Schauspielerin am Mittwoch (31. Juli) ansprach.

Wegen der Autoimmunkrankheit, bei der das zentrale Nervensystem angegriffen wird, kann sie nun nicht mehr richtig schlafen. Auf ihrem Instagram-Account postete die hübsche Blondine ein Bild von ihren mit blauen Flecken übersäten Beinen in einer Badewanne.

„Ich möchte weinen. Ich will meine Mama“

Dazu schrieb die Mutter eines acht Jahre alten Sohnes: „Schlaflosigkeit. Ich bin wie ein Baby, das man aufweckt. Ängstlich und ich möchte weinen. Ich will meine Mama. Das tue ich wirklich. Ich werde ein Bad nehmen. Und weinen. Der Anfang ist schwer. Daran muss ich mich erinnern. #hsct #baby“

Die Fans leiden mit ihrem Idol und schreiben mutmachende Nachrichten in die Kommentare unter dem Bild, besonders da der Star erst vor kurzem eine intensive Behandlung gegen die Krankheit abschloss und mit neuer Motivation nach vorne blickte: „Ich werde aus der Behandlung von einem unglaublichen Team aus Krankenschwestern und Technikern und eines visionären Doktors entlassen, die an meine Heilung genau so sehr glauben wie ich.“ Hoffentlich hält die Powerfrau auch in Zukunft an diesem Glauben fest.