"Ich bin stolz auf unsere Familie" Selma Blair teilt rührende Worte für ihren Ex

Selma Blair Ende September bei der Paris Fashion Week. (rho/spot)

SpotOn News | 11.11.2024, 22:37 Uhr

Rund zwölf Jahre ist es her, dass sich Selma Blair und Jason Bleick getrennt haben. Zusammen hält sie der gemeinsame Sohn. Jetzt spricht die Schauspielerin über ihre tiefe Verbindung.

Sie lässt ihren Sohn abheben – buchstäblich. Selma Blair (52) teilte am Sonntag, 10. November, ein Foto von ihrem dreizehnjährigen Sohn, der mit seinem Dirtbike durch die Lüfte fliegt. Die spektakuläre Aufnahme von Arthur Saint postet die stolze Mama auf Instagram.

Die Schauspielerin platzt vor Stolz, wie ihren Worten in ihrem Beitrag entnommen werden kann: "Ich bin stolz auf meinen Sohn. Ich bin stolz auf die Familie, die sein Vater und ich sind. Wir beide wollen, dass unser Sohn die Dinge findet, die ihn motivieren. Und dies ist einer. Ich liebe es, ihn aufsteigen zu sehen. In ewiger Liebe, Mama", lautet Blairs Bildunterschrift. Vater des Jungen ist Designer Jason Bleick (54).

Diese öffentliche Wertschätzung des "Natürlich blond"-Stars für ihren Ex-Freund, mit dem sie von 2010 bis 2012 liiert war, ist keine Seltenheit. Erst vor Kurzem erzählte sie dem US-Magazin "People", wie toll sie sich trotz Trennung gemeinsam um ihren Sohn kümmern. "Jason ist ein wichtiger Teil von Arthurs Leben. Er hat sich sehr für ihn eingesetzt", sagte sie und schwärmte über ihr funktionierendes Co-Parenting-Modell: "Ich bin wirklich stolz auf uns."

"Ich liebe dich, mein lieber Junge"

Kurz zuvor besuchte Blair mit dem Dreizehnjährigen eine Fashionshow in Paris. Am 26. September saß sie in der begehrten First Row. Auf Instagram teilte die 52-Jährige am Tag vor der Chloé-Show einen weiteren Tribut an ihren Sohn: "Ich liebe dich, mein lieber Junge. […] Dein erstes Mal in Paris sollte immer mit jemandem zusammen sein, der dich am meisten liebt. Also sind wir zusammen hier. Ich bin so dankbar. Ich könnte nicht glücklicher sein", postete sie zu einem Selfie mit dem Jungen.

Die an Multipler Sklerose erkrankte Selma Blair schritt erneut ohne Gehhilfe über den roten Teppich der Modenschau. Im Frühjahr 2024 zeigte sich die US-Amerikanerin erstmals wieder ohne Gehstock bei einem Event. Ihre MS-Diagnose machte sie im Oktober 2018 öffentlich. 2021 gab Blair an, nach einer Stammzellentransplantation und Chemotherapie in Remission zu sein.

