Selten: Nicole Kidman spricht über ihre Adoptivkinder

Freitag, 9. November 2018 22:35 Uhr

In den 90ern machte Nicole Kidman mit ihrer Trennung von Tom Cruise und ihrer Flucht aus der Scientology-Sekte weltweit Schlagzeilen. Die gemeinsamen Adoptiv-Kinder der beiden Hollywood-Stars sind allerdings noch immer Mitglieder der umstrittenen Gemeinschaft.

Jetzt sprach die Schauspielerin in einem seltenen Interview mit der Zeitschrift „Who“ darüber, was sie von der Entscheidung hält, dass Isabelle Jane „Bella“ Kidman-Cruise (25) und Connor Cruise (23) noch immer Teil der kontroversen Kirche sind und über die heutige Beziehung zu ihren Kindern. „Sie sind Erwachsene“, so die 51-Jährige. „Sie sind in der Lage ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Sie haben die Wahl getroffen Scientologen zu sein und als Mutter ist es meine Aufgabe, sie trotzdem zu lieben“.

Kidman halte sich selbst für ein gutes Beispiel „dieser Toleranz“ und glaube daran, ihre Kinder zu lieben, egal was diese tun. „Die Kinder müssen wissen, dass es trotz ihrer Entscheidungen, Liebe für sie gibt und ich offen bin“. Die Ex-Frau von Tom Cruise fügte hinzu: „Wenn einem Kind das weggenommen wird – egal welchem Kind, in welcher Beziehung oder in welcher Familie – dann ist das falsch. Es ist dein Job als Elternteil bedingungslose Liebe zu bieten“.

Quelle: instagram.com

Kinder mit Tom Cruise adoptiert

Mit Bella und Connor wird die Schauspielerin trotzdem selten in der Öffentlichkeit gesehen und spricht auch selten in den Medien über ihre Beziehung zu ihnen. Schließlich leben die Kinder auch ganz woanders. Das letzte Mal, dass der „The Others“-Star über sie sprach, war im Jahr 2016 in einem Interview mit dem „Tom & Country“-Magazin zu ihrem Film „Lion“. „Der Film zeigt mir, dass es für mich so wichtig ist, eine Adoptiv-Mutter zu sein. Dieser Film ist ein Liebesbrief an meine Kinder“, sagte sie damals.

Kidman und Cruise ließen sich 2001 nach elf Jahren Ehe scheiden. Inzwischen hat sie mit ihrem Ehemann Keith Urban auch zwei gemeinsame Kinder.

Quelle: instagram.com

Letzten Monat sprach die rothaarige Hollywood-Diva über ihre Ehe mit Tom Cruise. „Im Alter von 22 Jahren mit ihm zusammen gewesen zu sein, ist etwas, worüber ich ungerne spreche. Denn ich bin jetzt mit meinem Mann verheiratet, der meine große Liebe ist und es fühlt sich dann einfach fast ein bisschen respektlos an“. Sie erklärte weiter: „So jung verheiratet gewesen zu sein, gab mir keine Macht – im Gegenteil, es war eher ein Schutz. Ich habe zwar damals aus Liebe geheiratet, aber mit so einem extrem mächtigen Mann verheiratet zu sein, verhinderte auch, sexuell belästigt zu werden. Ich war wie in einem Kokon“. (SV)