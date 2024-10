Event in New York Selten zu sehen: Melania Trump zeigt sich mit Donald und einem Lächeln

Donald Trump und Melania Trump beim "Alfred E. Smith Memorial Foundation Dinner" in New York. (hub/spot)

SpotOn News | 18.10.2024, 11:32 Uhr

Melania Trump zeigt sich selten bei Wahlkampfauftritten ihres Ehemanns Donald. Bei einem Charity-Dinner in New York erschien sie nun aber bestens gelaunt als seine Begleitung.

Donald Trump (78) und die ehemalige First Lady Melania Trump (54) haben einen seltenen gemeinsamen Auftritt hingelegt. Das Ehepaar kam am Donnerstag (17. Oktober) zu dem jährlichen "Alfred E. Smith Memorial Foundation Dinner" in New York City.

Zu der Charity-Veranstaltung trugen der ehemalige Präsident und seine Ehefrau schwarze Abendgarderobe. Melania Trump, die erst vor Kurzem ihre Biografie "Melania" veröffentlichte, ist auf den Bildern des Events in einem glänzenden schwarzen Blazer zu sehen und schien bestens gelaunt zu sein. Viele Schnappschüsse zeigen sie lächelnd neben ihrem Mann sitzen, den sie zuletzt selten zu seinen Auftritten begleitete.

Donald Trump scherzt über seine Vorladungen

Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner hielt bei dem Event auch eine Rede. Darin machte sich Trump nicht nur über seine Gegnerin bei den kommenden Wahlen, Vizepräsidentin Kamala Harris (59), lustig. Auch über die rechtlichen Probleme, die ihn in New York City schon vor Gericht brachten, witzelte er offenbar. "Heutzutage ist es wirklich ein Vergnügen, irgendwo in New York ohne eine Vorladung zu erscheinen", scherzte Trump laut Medienberichten. "Jedes Mal, wenn ich keine Vorladung bekomme, bin ich sehr glücklich." Über die Memoiren seiner Frau Melania erklärte er demnach: Das Buch sei "gerade die Nummer eins auf der Liste der 'New York Times'… Das ist nicht einfach, vor allem, wenn man Trump heißt".

Donald und Melania Trump heirateten im Januar 2005. Rund ein Jahr später kam der gemeinsame Sohn Barron (18) zur Welt. 2016 gewann Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl, Melania wurde dadurch zur 47. First Lady der Vereinigten Staaten.

Während des Wahlkampfs, der Zeit im Weißen Haus und nach der Präsidentschaft hielt sich Melania Trump größtenteils im Hintergrund. Auch in Donald Trumps aktueller Wahlkampagne zur Präsidentschaftswahl im November hielt sich die 54-Jährige bisher bedeckt.