27.08.2020 14:16 Uhr

Selten zu sehen: Tochter von Tom Cruise und Nicole Kidman teilt Selfie

Sie genießt ihr Leben abseits des Rampenlichts. Nun hat Bella Kidman Cruise aber mit einem seltenen Selfie für Aufsehen gesorgt.

Isabella „Bella“ Kidman Cruise (27) hat sich in den sozialen Medien gezeigt. Selfies auf Instagram sind von der 27-Jährigen nur selten zu sehen. Nun teilte die Tochter von Tom Cruise (58) und Nicole Kidman (53) ein Spiegel-Selfie, auf dem sie eine schwarze Kopfbedeckung trägt. Zu dem Foto mit Glitzer-Effekt schrieb sie: „Alles, was glänzt, ist Gold. Oh, wartet, es ist nur ein weiterer Instagram-Filter.“

Quelle: instagram.com

Cruise und Kidman haben die beiden gemeinsamen Adoptivkinder Bella und Connor (25). Die Hollywood-Stars ließen sich 2001 scheiden. Bella ist Künstlerin mit eigener Modelinie und auf ihrem Instagram-Account zeigt sie vor allem Kunstwerke. Vor einigen Monaten hatte die 27-Jährige aber auch schon ein Selfie mit ihren Followern geteilt, auf dem ihr Nasenring zur Geltung kam. Außer den seltenen Social-Media-Auftritten hat sie sich für ein ruhiges Leben abseits des Rampenlichts entschieden. Seit 2015 ist sie mit Max Parker verheiratet.

(hub/spot)