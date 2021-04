Seltener Anblick: Philipp Lahm zeigt sich mit seinen beiden Kindern

Philipp Lahm hat seine Fußballkarriere 2017 an den Nagel gehängt. (eee/spot)

06.04.2021 08:02 Uhr

Philipp Lahm hat Fans und Follower an Ostern mit einem seltenen Schnappschuss überrascht. Er zeigt seine beiden Kinder bei einer besonderen "Familientradition".

Philipp Lahm (37, „Das Spiel: Die Welt des Fußballs“) gibt nur selten Einblicke in sein Privatleben. An Ostern machte der frühere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft jedoch eine Ausnahme. Auf Instagram teilte er einen besonderen Schnappschuss mit seinen beiden Kindern – und ließ dabei seine Fans an ihrer „Familientradition“ teilhaben: Ostereier einfärben. Gespannt beobachten Sohn Julian und Tochter Lenia dabei die Färbetechnik ihres Papas.

Zu dem Schnappschuss, auf dem die beiden Kinder am Tisch bei ihrem Vater sitzen, schreibt der Weltmeister von 2014 zu seinen Oster-Grüßen an die Fans: „Familientradition im Hause Lahm! Da wird der Papa genau beobachtet, ob die Ostereier auch lange genug gefärbt werden – Technik ist alles.“ Mutter der beiden Kinder ist Claudia Lahm, mit der der Ex-Fußballer seit 2010 verheiratet ist. Sohn Julian kam 2012 zur Welt, Tochter Lenia wurde 2017 geboren. Philipp Lahm hat seine aktive Fußballkarriere 2017 beendet.