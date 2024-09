Premiere von "The Piano Lesson" Seltener Auftritt: Denzel Washington zeigt sich mit seiner Familie

John David, Katia, Pauletta, Malcolm und Denzel Washington (v.l.n.r) kamen gemeinsam zur "The Piano Lesson"-Premiere. (eyn/spot)

SpotOn News | 11.09.2024, 12:26 Uhr

Denzel Washingtons Sohn Malcolm feiert mit "The Piano Lesson" sein Regie-Debüt. Die Filmpremiere nutzte sein Vater, um ausnahmsweise mit seiner Frau und drei seiner vier Kinder auf dem roten Teppich zu posieren.

Denzel Washington (69) hat bei der Premiere des Films "The Piano Lesson" einen seltenen öffentlichen Auftritt mit seiner Familie hingelegt. Auf dem Toronto International Film Festival posierte der zweifache Oscarpreisträger am 10. September mit seiner Frau Pauletta (73) und den gemeinsamen Söhnen John David (40) und Malcolm (33) sowie Tochter Katia (37) auf dem roten Teppich. Malcolms Zwillingsschwester Olivia war das einzige Familienmitglied, das der Premiere von "The Piano Lesson" fernblieb.

Für den raren Eventbesuch wählten Denzel Washington und seine Familie Partnerlook. Während der Hollywoodstar und seine Söhne schwarze Anzügen trugen, posierten seine Frau und seine Tochter in einem rosafarbenen beziehungsweise grauen Anzug.

"The Piano Lesson" ist Familiensache

Familie Washington hatte bei der Premiere auch ganz schön viel zu feiern: Der Film "The Piano Lesson", der auf einem Theaterstück des Dramatikers August Wilson (1945-2005) basiert, ist das Regie-Debüt von Malcolm Washington. Außerdem spielt sein Bruder John David in dem Musikdrama die Hauptrolle. In weiteren Rollen sind Danielle Deadwyler (42) und Ehrenoscar-Gewinner Samuel L. Jackson (75) besetzt.

"The Piano Lesson" handelt von dem Leben einer schwarzen Familie in Pittsburgh nach der Weltwirtschaftskrise. Im Haushalt bricht ein großer Streit um ein Klavier aus: Boy Willie (John David Washington) will das Instrument aus der Not heraus verkaufen. Seine Schwester Berniece (Deadwyler) will es behalten, ihr gemeinsamer Onkel (Jackson) steht zwischen den Stühlen. Der Film soll am 22. November auf Netflix erscheinen, vorher läuft er ab dem 8. November in ausgewählten Kinos in den USA.

Pauletta Washington gibt private Einblicke

Ihren seltenen Auftritt auf dem roten Teppich nutze Pauletta Washington, um über ihre Beziehung zu ihrem Mann zu reden. Die beiden sind inzwischen seit 41 Jahren verheiratet. "Es gibt kein Geheimnis", erklärte sie dem "People"-Magazin über ihr anhaltendes Liebesglück. Stattdessen stecke dahinter viel Arbeit. "Es gibt eine Menge Gebete um Kraft, um im Vergebungsmodus zu bleiben, und zwar für beide Teile, meinen und seinen. Aber es ist die grundlegende Liebe, die wir füreinander haben", so Washington.

Denzel Washington lernte seine Ehefrau 1977 am Filmset kennen. Sechs Jahre später heiratete das Paar, im Jahr darauf wurde ihr erster Sohn geboren. John David war zunächst als Footballer erfolgreich, bevor er sich der Schauspielerei widmete.