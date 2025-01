Nach schwerer Krankheit Seltener Auftritt: Jamie Foxx mit Tochter Anelise bei Golden Globes

Stylisches Duo: Jamie und Anelise Foxx bei den 82. Golden Globe Awards. (lau/spot)

SpotOn News | 06.01.2025, 13:27 Uhr

Nach seiner schweren Erkrankung genießt es Hollywoodstar Jamie Foxx sichtlich, noch am Leben zu sein. Zu den Golden Globe Awards brachte der "Fünfprozenter" jetzt Tochter Anelise als Begleitung.

Obwohl er in der Nacht auf den 6. Januar keinen Golden-Globe-Award mit nach Hause nehmen konnte, überstrahlte Jamie Foxx (57) bei der Preisverleihung in Beverly Hills dennoch viele. Der Grund dafür dürfte sein, dass Foxx im April 2023 nur äußerst knapp dem Tod von der Schippe sprang. Jetzt freute sich der Hollywoodstar, der in Begleitung von Tochter Anelise Foxx (16) zu dem Event erschien, ganz offensichtlich darüber, noch am Leben zu sein.

Eleganter Auftritt von Jamie Foxx' Tochter Anelise

Bei den Golden Globe Awards war Foxx für sein auf Netflix erschienenes Comedy-Special "Jamie Foxx: What Had Happened Was" nominiert, nahm allerdings keine Trophäe mit nach Hause. Auf dem Red Carpet strahlte der 57-Jährige in einem eleganten schwarzen Anzug mit Perlendetails am Revers und schwarzer Sonnenbrille. Seine 16-jährige Tochter Anelise erschien hingegen in einem zweireihigen weißen Blazer samt schwarzer Hose. Ihr lockiges Haar trug sie offen, wie auf Bildern der Veranstaltung zu erkennen ist.

So knapp überlebte Jamie Foxx seine Hirnblutung

Foxx erlitt bekanntermaßen 2023 eine schwere Hirnblutung sowie einen Schlaganfall. In einem Krankenhaus in Atlanta konnte sein Leben offenbar nur überaus knapp gerettet werden, wie der Star selbst während eines Interviews mit dem US-Branchenmagazin "Variety" auf dem roten Teppich betonte.

Seine behandelnde Krankenschwester habe ihm demzufolge eröffnet, dass es sich bei ihm um einen "Fünfprozenter" handeln würde. Das hieße, dass "weniger als fünf Prozent der Leute, die das haben, was du hast, hier lebend rauskommen", habe ihm die Pflegekraft nach erfolgreicher Genesung mitgeteilt.

Fans werden Foxx schon bald wieder in einem neuen Actionfilm erleben können. Am 17. Januar startet auf Netflix die rasante Komödie "Back in Action", in der der Star an der Seite von Cameron Diaz (52) zu sehen ist.