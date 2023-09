Meidet die Öffentlichkeit Seltener Auftritt: Seal turtelt mit Partnerin bei den US Open

Laura Strayer und Seal sahen sich ein Drittrunden-Match in New York an. (lau/spot)

SpotOn News | 03.09.2023, 12:51 Uhr

Sein Liebesleben hält Seal seit dem Ende der Ehe mit Heidi Klum vorzugsweise aus der Öffentlichkeit. Bei den US Open in New York wurde der Sänger jetzt aber mit Freundin Laura Strayer abgelichtet.

Schmusesänger Seal (60) gilt als sehr auf seine Privatsphäre bedacht. Jetzt zeigte sich der Brite, der von 2005 bis 2012 mit Modelmama Heidi Klum (50) verheiratet war, jedoch bei den US Open mit seiner Freundin turtelnd auf der Tribüne.

Seal turtelt öffentlich mit Laura Strayer

Laura Strayer dürfte für Heidi Klum keine Unbekannte sein. Im Jahr 2006 war sie nämlich Seals persönliche Assistentin. Während die Arbeitsbeziehung damals angeblich rasch endete, blieb der Kontakt ganz offenbar bestehen. Im Oktober 2021 gaben die beiden dann ihr Red-Carpet-Debüt bei der Premiere des Netflix-Westerns "The Harder They Fall".

Ehe mit Heidi Klum ein "Zirkus"?

Für ähnliche Schlagzeilen wie seine Ehe mit Topmodel Klum haben Seals Beziehungen seit der Trennung des Paares vor nunmehr über zehn Jahren allerdings nicht mehr gesorgt. Und das scheint dem "Kiss from a Rose"-Sänger so auch ganz recht zu sein. "Ich bin nicht [mehr] mit jemandem verheiratet, dessen Karriere und Leben im Wesentlichen auf Aufmerksamkeit basiert", sagte Seal im Juni der "Los Angeles Times".

Vor seiner Ehe mit Klum habe vielmehr "eine gewisse Art von Mysterium" um den Sänger bestanden, doch "als ich heiratete, wurde das Ganze zu einem Zirkus, und ich verabscheute es wirklich mit jeder Zelle und Faser meines Körpers."

Klum und Seal, der mit bürgerlichem Namen Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel heißt, schlossen im Mai 2005 an einem Strand in Mexiko den Bund fürs Leben. Noch im selben Jahr kam Sohn Henry (17) zur Welt, im November 2006 folgte das zweite Kind Johan (16). Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Lou (13) im Oktober 2009 adoptierte Seal auch Heidi Klums Tochter Leni (19), deren leiblicher Vater der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore (73) ist.

Nach der Trennung von Klum war der Musiker 2015 mit Model Erica Packer (46) liiert. Zwei Jahre später wurde er außerdem an der Seite von Sängerin Delta Goodrem (38) gesichtet.