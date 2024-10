Premiere von "McNeal" Seltener Auftritt: Woody Allen und seine Frau besuchen Broadway-Show

Woody Allen und Soon-Yi Previn bei ihrem Broadway-Besuch. (ae/spot)

SpotOn News | 02.10.2024, 11:53 Uhr

Am 30. November wird Woody Allen 89 Jahre alt. In der Öffentlichkeit zeigt er sich inzwischen nicht mehr oft - und noch seltener zusammen mit seiner Ehefrau Soon-Yi Previn. Eine Ausnahme machten sie nun für einen Theaterbesuch, bei dem der Regisseur an ihrem Arm Halt suchte.

Filmemacher Woody Allen (88) und seine Frau Soon-Yi Previn (53) zeigen sich selten zusammen in der Öffentlichkeit. Das Broadway-Debüt von Robert Downey Jr. (59) wollte sich das Paar aber offenbar nicht entgehen lassen.

Weitere Prominente im Premieren-Publikum

Der Regisseur und seine Gattin wurden vor dem Vivian Beaumont Theater in New York City fotografiert. Dort besuchten Woody Allen und Soon-Yi Previn die Premiere des neuen Stücks "McNeal", in dem Robert Downey Jr. sein Broadway-Debüt gibt. Dabei waren die beiden in bester Gesellschaft, denn auch Schauspielkollegen wie Jason Bateman (55), Justin Theroux (53) und Matt Damon (53) waren zu der Veranstaltung gekommen.

Zuletzt waren Woody Allen und Soon-Yi Previn US-Medienberichten zufolge am 24. April bei einem Spaziergang in New York fotografiert worden. Ihre Beziehung sorgte schon von Anfang an für einiges Aufsehen – nicht nur wegen des Altersunterschieds. Soon-Yi Previn wurde in den 1970er Jahren im Alter von sieben Jahren von Mia Farrow (79) adoptiert, als sie noch mit ihrem damaligen Ehemann André Previn (1929-2019) verheiratet war. Kurz darauf begann Farrow eine Beziehung mit Woody Allen. Das Paar bekam einen Sohn, und der Regisseur adoptierte 1991 zwei von Farrows Adoptivkindern, Dylan und Moses. Im selben Jahr soll er angeblich eine Affäre mit der damals 21-jährigen Previn begonnen haben.

Seit 1997 verheiratet

Die Beziehung zwischen Farrow und Allen zerbrach 1992. Es folgte ein Rosenkrieg zwischen dem Paar, in Zuge dessen Woody Allen seine Liebe zu Previn öffentlich machte. Die so skandalös gestartete Beziehung hält: Die beiden heirateten im Dezember 1997 und haben zwei Adoptivtöchter, Bechet (25) und Manzie (24). Im September 2023 besuchten die vier zusammen die Filmfestspiele von Venedig, wo Allens Film "Coup de Chance" Premiere feierte.