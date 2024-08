Hand in Hand mit Scott Mackinlay Hahn Seltener Paarauftritt in Venedig: Winona Ryder zeigt ihren Partner

Winona Ryder und ihr Partner Scott Mackinlay Hahn lernten sich 2010 bei einer Filmpremiere kennen. (eyn/spot)

SpotOn News | 29.08.2024, 11:59 Uhr

Winona Ryder sorgte bei den Filmfestspielen in Venedig für einen doppelten Hingucker: Die Schauspielerin begeisterte nicht nur mit einem extravaganten Look, sondern auch mit einer besonderen Begleitung. Hand in Hand lief sie mit ihrem langjährigen Partner über den roten Teppich.

Tim Burtons (66) neuestes Werk "Beetlejuice Beetlejuice" hat am Mittwochabend die Filmfestspiele von Venedig eröffnet. Da durfte auch Winona Ryder (52) nicht fehlen, die sowohl in der Fortsetzung als auch im Kultfilm von 1988 mitwirkte. Die Schauspielerin schritt gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Scott Mackinlay Hahn über den roten Teppich – das Paar zeigt sich nur selten gemeinsam bei Events.

Hand in Hand posierten die beiden für die anwesenden Fotografen. Die Schauspielerin begeisterte in einer stylischen Kombination aus schwarzem Tüllrock und Anzug, inklusive weißem Hemd, schwarzer Schleife, Weste und Sakko. Hahn, der eine nachhaltige Modelinie betreibt, setzte auf einen klassischen Smoking.

Ryder und Hahn sind seit 2010 ein Paar. Die beiden sollen sich bei der Filmpremiere von "Black Swan" nähergekommen sein. 2016 zeigten sie sich erstmals gemeinsam bei einem Event.

In "Beetlejuice Beetlejuice", der späten Fortsetzung von Tim Burtons Klassiker "Beetlejuice", schlüpft Winona Ryder wieder in ihre Rolle der Lydia Deetz. "Wednesday"-Star Jenna Ortega (21) verkörpert ihre Tochter, auch mit ihr schritt Ryder über den roten Teppich. Der Film kommt am 12. September in die deutschen Kinos.