Seltenheitswert: Christina Aguilera zeigt sich mit Familie!

Es ist einer der ganz seltenen Auftritte mit Familie! US-Popstar Christina Aguilera zeigte sich am Sonntag bei der Weltpremiere des neuen Zeichentrickspektakels ‚Die Addams Family‘ in einem Kino in Los Angeles auf dem violetten Teppich.

Die inzwischen 38-jährige Musik-Ikone brachte neben ihrem Dauer-Verlobten Matthew Rutler auch ihre beiden Kinder Max (11) und Summer (5) mit. Ihrem Look blieb die Lady treu: doch diesmal schien sie nicht so heftig geschminkt wie sonst. Zu der Filmpremiere kam Aguilera in einem bodenlangen schwarzen Kleid von Tom Ford, das gekrönt war von einem geschickt gekreuzten V-Ausschnitt. Ihre platinblondes Haupthaar trug die Sängerin mit einem strenggeschnittenen kurzen Pony.

Die neue animierte Adaption von ‚The Addams Family‘ enthält u.a. auch einen neuen Song für Vampir-Dame Morticia Addams. Das Lied wird von Aguilera höchstselbst gesungen und heißt ‚Haunted Heart‘. (siehe unten). Der Track wurde am Wochenende auch im Netz veröffentlicht.

Ansonsten ist Miss Aguilera mit ihren Shows in Las Vegas ausgelastet, sie tritt dort mehrmals pro Woche im Planet Hollywood auf.

„Die Addams Family“ startet hierzulande rechtzeitig zu Halloween am 24. Oktober in den Kinos.

In ihrem neuen Abenteuer suchen die butterbleiche Morticia und ihr feuriger Gatte Gomez mitsamt Familie ein neues Zuhause. In einer gewittrigen Nacht finden sie in einem herrschaftlichen viktorianischen Herrenhaus ein Heim, das perfekt den Charakter seiner neuen Bewohner unterstreicht. Das Leben hier ist wunderbar: Tochter Wednesday spannt mit Vorliebe ihren Bruder Pugsley auf die Folter, Grandma experimentiert im Keller mit brodelnden Hexentränken, Onkel Fester zapft die maroden Stromleitungen an und das eiskalte Händchen spaziert durch die langen knarzigen Geheimgänge des Gemäuers.