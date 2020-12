10.12.2020 18:14 Uhr

Seltsamer Monolith taucht vor Schloss Neuschwanstein auf

Nach Funden in Rumänien und den USA, wurde nun auch in Hohenschwangau ein Monolith entdeckt. Ganz in der Nähe des berühmten Schloss Neuschwanstein.

Die Entdeckung rätselhafter Stelen geht weiter: Nachdem weltweit bereits mehrere der mysteriösen Metall-Säulen gesichtet wurden, steht nun auch im bayerischen Allgäu ein solcher Monolith.

Neue Sehenswürdigkeit in Hohenschwangau

Das Schloss Neuschwanstein ist eigentlich bereits eine Sehenswürdigkeit für sich. Wie es aussieht, bekommt die Attraktion in Hohenschwangau bei Füssen jetzt jedoch Konkurrenz, denn ganz in der Nähe wurde ein Monolith entdeckt! Wo genau der so plötzlich herkommt oder wer die rund zwei Meter große Metall-Stele in dem Feld in Schwangau aufgestellt haben könnte ist bislang unklar. Entdeckt wurde er übrigens, wie viele andere Monolithen auch, von einer Spaziergängerin.

Erster Monolith in Utah entdeckt

Im November wurde der erste Monolith mitten im Nirgendwo in der Wüste von Utah entdeckt und das obwohl er dort bereits seit vier Jahren steht. Zumindest, wenn man den Google-Erath-Bilder glauben schenkt. Seitdem tauchen weltweit immer mehr der seltsamen Säulen auf: In Spanien, Rumänien, Großbritannien und eben auch in Deutschland können die Metall-Säulen bestaunt werden. Über die Herkunft, die Entstehung und in welcher Verbindung sie stehen gibt es keine Infos. Auch was Sie bedeuten und warum die unterschiedlichen Orte weltweit dafür ausgewählt worden ist bislang unbekannt.

Rätselhafte Spekulationen

Im Netz rätseln inzwischen unzählige Menschen, was es mit den geheimnisvollen Säulen auf sich haben könnte. Die Theorien reichen von Aliens bis hin zu einem Künstler-Kollektiv, das hinter der Aktion stecken soll. Je mehr Funde es gibt, desto wilder werden die Spekulationen.

Galerie

Nicht die erste mysteriöse Skulpturen

Im November sorgte übrigens eine andere Skulptur im Allgäu für mediale Aufmerksamkeit: Ein rund zwei Meter hoher Holzpenis am Gipfel des Grünten war zunächst umgefallen und dann wieder aufgerichtet worden. Somit dürfte es in dem Gebiet jetzt schon zwei mysteriöse Skulpturen geben. (AB)