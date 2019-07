Serena Williams entwirft Kleid, passend „für jede Frau“

Dienstag, 30. Juli 2019 07:36 Uhr

Serena Williams hat ein Kleid entworfen, das angeblich zum Körpertyp jeder Frau passt – und nun fordert sie alle Damen auf, ihre individuelle Form zu betonen und zur Schau zu stellen.

Die Tennisspielerin, die mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian eine 22-monatige Tochter, Alexis Olympia, hat, stellte im vergangenen Jahr ihre gleichnamige Modelinie vor. Zu den berühmten Fans zählen ihre langjährige Freundin Meghan Markle, Herzogin von Sussex.

Jetzt versucht Serena Williams, die im Laufe der Jahre auf und neben dem Tennis-Platz eine Menge öffentlicher Aufmerksamkeit bekommen hat – unter anderem eben auch für ihre Entscheidungen in Punkto Fashion – die Branche so richtig aufzumischen. Das Kleid soll 120 Dollar kosten, zu absolut jedem weiblichen Körpertyp passen und ihm schmeicheln. In einem, auf ihrem Instagram-Account geposteten Video enthüllt sie, warum sie ein solches Kleidungsstück entworfen hat.

Ein „umarmendes, schmeichelndes“ Kleid

„Wir haben einen rot glühenden Sommer vor uns“, schrieb die Tennisspielerin neben einem Video für das neue Design, in dem sie zusammen mit sechs anderen Frauen für die Kamera posiert. „Ich habe das Twist Front Dress für alle und jeden Körper entworfen.“

In dem Clip erzählt die 37-Jährige auch, dass sie ein Design schaffen wollte, mit dem Frauen aller Körpertypen stolz ihre Figur und Persönlichkeit zeigen können, egal wie groß sie sind, oder wie viel sie wiegen. „Niemand auf der Welt sieht genau gleich aus. Wir sind alle verschiedene Leute, wir haben verschiedene Persönlichkeiten, wir haben verschiedene Eigenschaften. Wir sehen alle anders aus und müssen unsere Persönlichkeiten hervorheben“!

Serena lässt während des Gesprächs auch anderen Frauen, beschreiben, wie sie sich durch das Kleid fühlen. „Mit diesem Kleid fühle ich mich kurvig, es schmeichelt mir“, erklärt eine. Eine andere freut sich: „Ich fühle mich scharf wie eine Jalapeno.“ Eine weitere Lady erklärt: „Du weißt, ich bin kurvig, aber ich bin selbstbewusst mit meinen Kurven. Du hast wirklich etwas genommen und daraus etwas für verschiedene Größen erschaffen. Es gibt jedem das Gefühl, umarmt zu werden.“