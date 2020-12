30.12.2020 13:15 Uhr

Serena Williams glänzt auf neuen Familienfotos neben ihrer Tochter

Alexis Ohanian hat neue Fotos seiner kleinen Familie veröffentlicht. Tochter Olympia und Ehefrau Serena Williams glänzen darauf.

Alexis Ohanian (37) hat auf Twitter und Instagram einige neue Familienfotos veröffentlicht, auf denen er mit seiner Frau (seit 2017), Tennis-Star Serena Williams (39), und der gemeinsamen Tochter Olympia (3) zu sehen ist. „Das Business-Dad-Leben endet nie. Obwohl es manchmal für ein Familienfoto pausiert“, schrieb der Reddit-Mitbegründer zu den Schnappschüssen: „Ich versuche, mein Bestes für diese beiden zu geben.“

Auf den Bildern posiert die dreiköpfige Familie in einer Einfahrt neben einem roten Wagen. Ohanian und Williams zeigen sich darauf in aufeinander abgestimmten Outfits: Er hat einen grauen Blazer übergeworfen, die Tennisspielerin glänzt in einem kurzen, grauen Kleid mit langen Ärmeln. Ihre kleine Tochter trägt auf den Bildern ein cremefarbenes Kleid und eine passende Schleife im Haar.

„Heiße“ Frisur

Ohanians Haare reichen ihm auf den Fotos bis zu den Schultern – was er offenbar seiner Ehefrau zu verdanken hat. „Volle Verantwortung für Alexis‘ Haare“, erklärte Williams schon im Herbst in einer Instagram-Story. Sie habe ihm zu Beginn der Corona-Pandemie gesagt, dass er seine Haare wachsen lassen soll, „und er hat es wörtlich genommen“. Jetzt seien seine Haare „wirklich lang und ich denke, es ist heiß“.

