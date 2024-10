"Wie eine kleine Grapefruit" Serena Williams musste wegen Zyste am Hals operiert werden

Serena Williams musste sich einer Operation unterziehen. (eyn/spot)

SpotOn News | 17.10.2024, 08:33 Uhr

Serena Williams musste sich wegen einer Zyste am Hals operieren lassen. Das gab die einstige Tennisspielerin auf TikTok bekannt. "Ich bin so dankbar und glücklich, dass alles gut gegangen ist", schreibt sie.

Serena Williams (43) hat in einem TikTok-Video über ihren zurückliegenden Eingriff wegen einer Zyste am Nacken gesprochen. Der kurze Clip zeigt die einstige Tennisspielerin mit einem großen Pflaster am Hals im Krankenhaus sowie bei einem anschließenden Familienausflug. "Im Mai entdeckte ich eine Beule an meinem Hals. Ich ging sofort zum Arzt, ließ ein MRT machen und mir wurde gesagt, ich habe eine ​​laterale Halszyste", heißt es dazu in der Bildunterschrift.

Zunächst sei man noch davon ausgegangen, dass die Halszyste nicht entfernt werden müsse. Allerdings sei sie immer weiter gewachsen, weswegen Williams sich weiteren Tests unterzogen und sich schließlich doch zur Operation entschieden habe. "Die Ärzte rieten mir, die Zyste so schnell wie möglich entfernen zu lassen, weil sie so groß wie eine kleine Grapefruit war und sich infizieren oder sogar auslaufen könnte", so Williams.

Die Operation ist gut verlaufen

Den Eingriff habe Serena Williams weitgehend gut überstanden. "Es tat irgendwie weh, die Ärzte mussten eine Drainage legen", berichtet die Sportlerin. Sie sei jetzt aber "so dankbar und glücklich, dass alles gut gegangen ist und vor allem, dass ich gesund bin" und dankte ihrem behandelnden Ärzteteam. Auf X (vormals Twitter) ergänzt Williams in einem weiteren Update: "Ich bin immer noch auf dem Weg der Besserung, aber es geht mir besser. Die Gesundheit steht immer an erster Stelle."

Serena Williams hatte ihre ruhmreiche Tenniskarriere im September 2022 beendet. Sie ist eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten, die während ihrer über 20-jährigen Karriere 23 Grand-Slam-Einzeltitel gewinnen konnte.