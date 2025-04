Stars Serena Williams: Sie spricht über die Schattenseiten ihrer Karriere

Serena Williams performs at LIX Superbowl Halftime Show Louisiana Feb 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2025, 16:00 Uhr

Serena Williams erzählte, dass sie während ihrer Karriere einen hohen Preis für ihr Privatleben gezahlt habe.

Die 43-jährige Prominente hat mit ihrer Tenniskarriere den Weltrekord aufgestellt und gewann 23 Grand-Slam-Titel und wurde die weltweit führende Einzelspielerin.

Mit ihrer WYN Beauty Make-up-Linie ist Williams auch zu einer erfolgreichen Geschäftsfrau geworden. Serena, die mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian die zwei Töchter Alexis (7) und Adira (18 Monate) hat, kämpfe mit den Vor- und Nachteilen der Auswirkungen ihrer beruflichen Entscheidungen auf ihre Familie und Beziehungen. Williams, die in Florida lebt, verriet in einem Gespräch gegenüber ‚PEOPLE‘ bei ihrem WYN Beauty x Shopify Pop-up-Event in Los Angeles am 11. April: „Ja, es kostet einem definitiv viel. Ich bin hier [in Kalifornien] ohne meine Kinder und das ist ein hoher Preis für mich, da ich viel Zeit mit ihnen verbringe und sie sehr an mir hängen, was ein Teil von mir sehr schätzt. Es ist also immer ein Preis, den man zahlt.“ Die vierfache Olympiasiegerin fügte hinzu, dass sie für die Entscheidungen, die sie in ihrer Karriere getroffen habe, einen „hohen Preis“ gezahlt habe.