"Pure Schwestern-Energie" Serena Williams und Alicia Keys jubeln gemeinsam bei den US Open

Serena Williams (l.) und Alicia Keys ließen bei den US Open ihren Emotionen freien Lauf. (eyn/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 16:24 Uhr

Serena Williams und Alicia Keys haben bei den US Open für mächtig Spaß auf der Tribüne gesorgt. Die Sportlerin und die Sängerin jubelten gemeinsam für Grigor Dimitrov, alberten herum und schossen immer wieder Selfies.

Der Bulgare Grigor Dimitrov (33) konnte sich bei seinem Sieg über den Russen Andrey Rublev (26) bei den US Open über besondere Unterstützung freuen. Serena Williams (42) und Alicia Keys (43) jubelten ihm gemeinsam von der Tribüne zu. Die beiden Frauen schienen dabei sichtlich Spaß gehabt zu haben: Sie ließen ihren Emotionen freien Lauf, posierten strahlend für die Fotografen und schossen Selfies, die sie später in den sozialen Medien posteten.

Bilder zeigen die einstige Tennisspielerin und die Sängerin beim Besuch des Achtelfinalspiels am 1. September in New York City. Immer wieder reckten die Freundinnen ihre Hände in die Höhe und feuerten Dimitrov lautstark an. In den Satzpausen unterhielten sie sich angeregt und knipsten Fotos von sich selbst. Auch weitere Prominente wie Sänger John Mayer (46) oder "Bridgerton"-Schöpferin Shonda Rhimes (54) verfolgten das knapp vierstündige Match im Publikum.

Bei Williams und Keys herrscht "pure Schwestern-Energie"

Nach dem Spiel posteten sowohl Serena Williams als auch Alicia Keys die gemeinsamen Fotos auf ihren Social-Media-Seiten. "So viel Spaß bei den US Open", betitelte die Sportlerin die Fotos auf ihrem Instagram-Account, woraufhin Keys kommentierte: "Pure Schwestern-Energie! Nichts als Liebe und Respekt und eine lustige Zeit! Was für ein Spaß heute!"

Auf ihrer eigenen Seite schwärmte die Sängerin unter den Bildern von der "New-York-Energie" und ihrer "Schwester" Serena. Außerdem machten beide Werbung für das Musical "Hell's Kitchen" mit Alicia Keys' Musik am Broadway, das halbautobiografisch ihre Lebensgeschichte erzählt.

Grigor Dimitrov freut sich über die Unterstützung

Grigor Dimitrov, der erstmals seit fünf Jahren wieder das US-Open-Viertelfinale erreicht hat, entging die tatkräftige Unterstützung von Williams und Keys natürlich nicht. "Vor ihr zu spielen, macht mich nicht nervös. Ich freue mich, dass sie hier ist. Die Atmosphäre war großartig", schwärmte er nach seinem Sieg im Interview über seine gute Freundin Serena. Es sei "fantastisch", vor "Freunden und der Familie" zu spielen. Am 3. September trifft Dimitrov im Halbfinale der US Open auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe (26).