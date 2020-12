11.12.2020 13:34 Uhr

Serie mit Julia Roberts: Für Reese Witherspoon ein Kindheitstraum

Reese Witherspoon ist als Produzentin der neuen Julia-Roberts-Serie "The Last Thing He Told Me" mit an Bord. Diese Zusammenarbeit für Apple TV+ bezeichnet sie nun als wahren Kindheitstraum.

Das Streamingangebot des Tech-Giganten Apple hat erneut prominenten Zuwachs bekommen: Oscarpreisträgerin Julia Roberts (53, „Homecoming“) wird dort für die neue Serie „The Last Thing He Told Me“ in der Hauptrolle zu sehen sein. Das Besondere an dem Deal: Ermöglicht wird die Serie von Reese Witherspoons (44) Unternehmen Hello Sunshine, das bereits ihre eigene Apple-Serie „The Morning Show“ an der Seite von Jennifer Aniston (51) produzierte.

Zur neuen Kooperation mit Julia Roberts meldete sich Witherspoon nun voller Vorfreude via Twitter. Mit dieser Zusammenarbeit seien für sie nun alle ihre Kindheitsträume in Erfüllung gegangen. Witherspoon selbst wird allerdings wohl keine Rolle in der neuen Serie übernehmen, sondern lediglich als Produzentin mit an Bord sein.

Über das neue Apple TV+-Produkt berichteten zunächst die Branchendienste „The Hollywood Reporter“ und „Deadline“. Dort heißt es, dass Roberts eine Frau spielen wird, die nach dem Verschwinden ihres Ehemannes eine besondere Beziehung zu ihrer Stieftochter entwickelt.

I’m working with #JuliaRoberts… and all my childhood dreams are now fulfilled! ? Thank you to #LauraDave for her brilliant book (I can’t wait for everyone to read it!) and thank you to @AppleTV for making this happen! https://t.co/fWKi8ctFKp — Reese Witherspoon (@ReeseW) December 10, 2020

(dr/spot)