Serkan Yavuz "bereut jede Sekunde" mit Carina Spack!

03.05.2021 13:57 Uhr

Bei Serkan Yavuz und Carina Spack scheint dicke Luft zu herrschen! Monate nachdem die beiden sich getrennt haben, schießt der Reality-Darsteller scharf gegen seine blonde Ex-Freundin.

Im Herbst 2020 gaben Carina Spack und Serkan Yavuz ihre Trennung bekannt. Kennengelernt hatten sie sich 2019 in der Sendung „Bachelor in Paradise“ und waren kurz danach zusammen gekommen.

Trennung im Herbst 2020

Als die beiden dann im Oktober letzten Jahres ihre Trennung verkündeten, klang vorerst alles noch ganz harmonisch. „Danke für alles. Wir gehen jetzt zwar erstmal getrennte Wege, aber ich wünsche dir von Herzen trotzdem nur das Beste“.

Und weiter: „Wir haben ein wundervolles Jahr miteinander verbracht und dafür danke ich dir sehr, wir haben uns nur leider zum Schluss als Paar verloren…“

„Gekränkter Stolz“

In einer Fragerunde durften Fans der blonden Carina Spack nun Fragen auf Instagram stellen und einer wollte wissen: „Bereust du etwas in deinem Leben? Zum Beispiel die Beziehung mit Serkan?“ Daraufhin antwortete Carina sehr diplomatisch: „Nein, ich bereue nichts, aber manches würde ich trotzdem einfach nicht noch mal machen.“

Auch wenn Serkan seiner Ex nicht mehr bei Insta folgt, bekam er von der Antwort Wind und schoss direkt zurück! „Im Gegensatz zu dir bereue ich jede Sekunde. […] Gekränkter Stolz […] Wieder eine Fragerunde? Wieder zu dem Thema? […] Du wirst nie wieder jemanden wie mich bekommen. Du hast es selber verkackt und Pech gehabt“, keift er auf Instagram!

„Alles andere war Zeitverschwendung“

Huch, was ist denn da los? Es ist auch nicht das erste Mal, dass Serkan auf Instagram die Fassung verliert und gegen seine Ex-Freundin schießt. Erst vor wenigen Tagen bezeichnete er die Beziehung zu Carina als Zeitverschwendung.

„Ich will mich endlich wieder richtig verlieben. Ich hatte bisher nur eine, was ich wirklich als Beziehung bezeichne und das war nicht die, die ihr kennt. Ich habe einmal richtig geliebt und das ist Jahre her, das war mit meiner ersten Freundin, als ich 17 bis 23 war“, so Serkan.

Er ergänzt: „Alles andere war Zeitverschwendung und hat sich nie ansatzweise in die Richtung entwickelt. Spielen auch keine Rolle mehr und haben absolut keine Bedeutung.“

Das letzte Wörtchen ist hier sicher noch nicht geschrieben…

(TT)