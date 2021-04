Serkan Yavuz: Beziehung mit Carina Spack „war Zeitverschwendung“

26.04.2021 13:22 Uhr

Im Oktober letzten Jahres gaben die Reality-Stars Serkan Yavuz und Carina Spack ihre Trennung bekannt. Jetzt packt er mit ziemlich krassen Worten über die Beziehung aus.

Carina Spack und Serkan Yavuz lernten sich 2019 bei „Bachelor in Paradise“ kennen und lieben. Nachdem es im Herbst letzten Jahres die ersten Gerüchte über eine Krise gab, gaben sie im Oktober ihre Trennung über Instagram bekannt.

Serkan Yavuz gibt Liebes-Aus bekannt

Via Instagram gab Serkan das Liebes-Aus bekannt und schrieb zu einer Reihe von Pärchenbildern: „Danke für alles. Wir gehen jetzt zwar erstmal getrennte Wege, aber ich wünsche dir von Herzen trotzdem nur das Beste“.

Und weiter: „Wir haben ein wundervolles Jahr miteinander verbracht und dafür danke ich dir sehr, wir haben uns nur leider zum Schluss als Paar verloren…“

Soweit klingt das erst einmal nach einer harmonischen Trennung! Bis jetzt!

Krasses Geständnis von Serkan

Jetzt, einige Monate später, holt der Ex-„Bachelorette“-Kandidat auf Instagram gegen seine Ex aus. In einer Frage-Runde will ein Fan wissen, ob Serkan wieder offen für eine Beziehung sei. Der Startschuss für einen heftigen Diss gegen seine Ex!

Daraufhin erklärt er: „Ja bin ich! Ich will mich endlich wieder richtig verlieben. Ich hatte bisher nur Eine, was ich wirklich als Beziehung bezeichne und das war nicht die ihr kennt!“

Er hat erst einmal geliebt!

Ups! Was wohl Carina Spack dazu sagt? Immerhin waren die beiden über ein Jahr ein Paar. Doch Serkan ist noch nicht fertig und ergänzt: „Ich habe einmal richtig geliebt und das ist Jahre her, das war mit meiner ersten Freundin, als ich 17 bis 23 war!“

Falls es bis jetzt immer noch niemand verstanden hat, dass er damit nicht die Beziehung mit Carina meint, legt er noch einmal hinterher: „Das ist was ich als Beziehung bezeichne und nichts anderes, wo ich auch zu 100% sage da habe ich wirklich geliebt!“

Das sagt Carina dazu!

Anscheinend ist es Serkan ein großes Bedürfnis Salz in die Wunde zu streuen, denn er scheint völlig Fahrt zu sein. Denn weiter erklärt er über alle nachfolgenden Beziehungen: „Alles andere war Zeitverschwendung und hat sich nie ansatzweise in die Richtung entwickelt. Spielen auch keine Rolle mehr und haben absolut keine Bedeutung.“

Und Carina? Die erklärt ziemlich abgedroschen zu Serkans Aussage in ihrer Story: „Ich frage mich, wann er eigentlich so cool geworden ist?“

Das fragen wir uns auch!

(TT)