Film Seth Green und Ashley Greene: Rolle in Peter Facinellis ‚Grace Period‘

Bang Showbiz | 13.05.2025, 11:00 Uhr

Die Stars wurden für die neue romantische Komödie 'Grace Period' verpflichtet.

Seth Green und Ashley Greene wurden für die neue romantische Komödie ‚Grace Period‘ verpflichtet.

Die beiden Hollywood-Stars werden die Hauptrollen in dem neuen Film von Regisseur Peter Facinelli übernehmen, der diesen Monat bei den Filmfestspielen in Cannes potentiellen Käufern angeboten wird. Die Produktion soll im August beginnen. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ handelt der Film von einer Frau namens Willa (Greene), die spontan beschließt, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Sie wird von Dr. Rubin (Matt Walsh) unterstützt, aber die Dinge nehmen eine Wendung, nachdem sie ihren Traummann Greg (Green) kennenlernt und gezwungen ist, zu versuchen, die Dinge zum Laufen zu bringen. Das Drehbuch zu ‚Grace Period‘ stammt aus der Feder von der Lebensgefährtin des Regisseurs, Lily Anne Harrison.

Filmemacher Facinelli spielte zuvor mit Greene in der ‚Twilight‘-Saga, während er mit Green in der kultigen Teenie-Komödie ‚Ich kann’s kaum erwarten! (Can’t Hardly Wait)‘ von 1998 mitspielte. Facinelli sagte in einer Erklärung: „Ich bin begeistert, dass ich bei ‚Grace Period‘ wieder auf dem Regiestuhl sitzen darf, einem Film, der ein aktuelles Thema mit Herz erforscht und gleichzeitig für den nötigen Lacher in der heutigen Welt sorgt. Da ich Seth und Ashley schon seit einer gefühlten Ewigkeit kenne, kann ich es kaum erwarten, ihr unglaubliches Talent gemeinsam auf die Leinwand zu bringen.“