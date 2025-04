Musik Seth MacFarlane: Sein ‚Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements‘-Album enthält unveröffentlichte Arrangements von Frank Sinatra

Seth MacFarlane - FEB 12 - Standing by giant Oscar BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2025, 11:00 Uhr

Seth MacFarlanes neues Album wird bisher unveröffentlichte Arrangements von Frank Sinatra beinhalten.

Der 51-jährige ‚Family Guy‘-Schöpfer Seth ist ein großer Fan des verstorbenen Musikers.

Das neue ‚Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements‘-Album des Künstlers enthält zwölf bisher unveröffentlichte Arrangements, die seine Kollegen Nelson Riddle, Billy May und Don Costa für Sinatra erschaffen haben, darüber berichtet ‚Variety‘. Die Arrangements befanden sich zuvor in der Privatsammlung der Familie Sinatra, doch nachdem MacFarlane zusammen mit der Familie und dem Nachlass das gesamte Sinatra-Musikarchiv erwarb, habe Seth die besonderen Arrangements entdeckt. Er arbeitete mit einem 70-köpfigen Orchester, dem britischen Dirigenten John Wilson und seinem langjährigen musikalischen Partner Joel McNeely zusammen, um die Arrangements für ‚Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements‘ aufzunehmen, das am 6. Juni erscheinen wird. Das neue Album wurde live in George Lucas‘ Skywalker Sound Studios in Marin County in Kalifornien aufgenommen. MacFarlane erzählte in einem Interview mit ‚Variety‘: „Das Besondere an der Arbeit dieser [Arrangeure] und das Einzigartige an Sinatras Rolle dabei ist, dass es, vielleicht mit einer Ausnahme von Nat King Cole, keinen anderen Sänger dieser Zeit gegeben hat, der die Bedeutung eines Arrangements so sehr zu verstehen schien wie Sinatra.“