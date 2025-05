Stars Seth Rogen liebt die dreckigen Witze in Jungfrau (40), männlich, sucht

Bang Showbiz | 25.05.2025

Der 43-jährige Schauspieler erinnert sich gerne an die Dreharbeiten für die Komödie zurück.

Seth Rogen liebt den „Schmutz“ in ‚Jungfrau (40), männlich, sucht‘.

Der 43-jährige Schauspieler stand gemeinsam mit Paul Rudd und Steve Carell für die Komödie aus dem Jahr 2005 vor der Kamera. An seine Zeit am Set des Films erinnert sich der Star auch nach zwei Jahrzehnten noch gut. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ verriet Seth: „Es war der erste Film, den ich machte, bei dem ich das Gefühl hatte… Ich war Co-Produzent und ich half Steve Carell and Judd [Apatow] viel beim Schreiben.“ Während der Arbeit an dem Projekt sorgte der Comedy-Experte für den richtigen Ton des Drehbuchs und freute sich nach der Premiere des Films daher umso mehr, dass die dreckigen Witze beim Publikum ziemlich gut ankamen. „Es war eine echte Belohnung, als der Film herauskam und die Leute wirklich sowohl auf das Herz als auch auf den Schmutz reagierten.“

Gemeinsam mit seinem Schreibpartner Evan Goldberg hat Rogen mittlerweile sein eigenes Produktionsunternehmen gegründet. Dass er damit langsam aber sicher eine neue Rolle in Hollywood einnimmt, besprach der Filmdarsteller bereits vor einer Weile im Gespräch mit dem Magazin ‚Sharp‘: „Viele dieser Leute, die bei den Studios arbeiten, wollen von Filmemachern, Schauspielern und Drehbuchautoren gemocht werden, sie wollen sich einfach so fühlen, als wären sie Teil der kreativen Seite des Projekts. Aber gleichzeitig müssen sie andauernd Sachen für ihre Selbsterhaltung machen“, erklärte er.