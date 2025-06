Stars Seth Rogen nennt die Regie von Martin Scorsese das ‚Schlimmste auf der Welt‘

Bang Showbiz | 06.06.2025, 14:00 Uhr

Seth Rogen hat zugegeben, dass die Regie von Martin Scorsese in ‚The Studio‘ das „Schlimmste auf der Welt“ war.

Der Schauspieler spielt die Hauptrolle und führt Regie in der Apple TV Plus-Serie, in der er den Chef eines Filmstudios spielt. Darin gab es auch Gastauftritte von Branchentitanen wie ‚Goodfellas‘-Regisseur Scorsese, Ron Howard, Anthony Mackie, Zoe Kravitz, Olivia Wilde und Zac Efron. Und Rogen hat jetzt zugegeben, dass er „nervös“ war, mit diesen großen Namen an seinem Projekt zu arbeiten.

In einem Interview mit Jason Segel für ‚Variety‘ erklärte Rogen: „Ich würde sagen, die Hälfte von ihnen waren Leute, die ich überhaupt nicht kannte. Wir wollten Leute, mit denen man uns noch nie gesehen hat.“ Die meisten seiner Gäste kannte er deshalb „nur im Vorbeigehen“: „Martin Scorsese, wir haben es einfach an seinen Manager geschickt. Ich hatte Zoe Kravitz ein- oder zweimal getroffen. Ich habe viele dieser Leute im Vorbeigehen kennengelernt.“ Auf die Frage, ob er „eingeschüchtert“ gewesen sei, Leute wie Scorsese zu inszenieren, antwortete Rogen: „Es war das Schlimmste auf der ganzen Welt. Wir haben die Serie auf eine so spezielle Art und Weise gedreht, dass ich so nervös war, dass sie kreativ abgelehnt werden würde.“

In der Serie ist seine Figur Matt Remick oft verzweifelt auf der Suche nach Regisseuren und Schauspielern, die ihn mögen, und macht sich Sorgen, sie wütend zu machen – und Rogen gibt zu, dass er Matt in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich ist. Er fügte hinzu: „Ich bin diese Figur in vielerlei Hinsicht. Und die Krux der Figur ist, dass er seine Idole nicht im Stich lassen will. Und das ist eines der größten Dinge, mit denen ich zu kämpfen habe.“ Wann immer er jemanden dazu bringe, an einem aktuellen Projekt von ihm mitzuwirken, habe er Angst vor Ablehnung, weil diese ihn wütend mache. Segel fügte über Scorsese hinzu: „Ich habe Martin Scorsese einmal getroffen. Ich habe ihn bei den Golden Globes kennengelernt, und wir haben nebeneinander an die Pissoirs gepinkelt. Aber ich hatte den der Kinder und er den großen. Alles daran war also einfach etwas seltsam. Das ist eine tolle Erinnerung.“