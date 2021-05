„Sex and the City“-Reboot: Auch Chris Noth ist als Mr. Big dabei

27.05.2021 09:39 Uhr

Was wäre "Sex and the City" ohne Mr. Big? Unvorstellbar! Umso erfreulicher für die Fans: Auch Schauspieler Chris Noth hat für das Reboot zugesagt.

Es ist offiziell. US-Schauspieler Chris Noth (66) kehrt nun doch als Mr. Big im „Sex and the City“-Reboot namens „And just like that…“ zurück. Das gab der Streamingdienst HBO Max am Mittwoch bekannt. „Ich bin begeistert, wieder mit Chris an ‚And Just Like That…‘ zu arbeiten“, wird der ausführende Produzent Michael Patrick King unter anderem von „Deadline“ zitiert. „Wie könnten wir jemals ein neues Kapitel der ‚Sex and the City‘-Geschichte ohne unseren Mr. Big machen?“, so King weiter – und spricht damit wohl allen Fans der einstigen Kultserie (1998-2004) aus dem Herzen.

Chris Noth war schon eine Weile für das Comeback im Gespräch, doch bislang hatte er sich nur zurückhaltend dazu geäußert, ob er in der von Sarah Jessica Parker (56), Kristin Davis (56) und Cynthia Nixon (55) produzierten Neuauflage dabei sein wird. Die drei Schauspielerinnen schlüpfen erneut in ihre Rollen als Carrie Bradshaw, Charlotte York und Miranda Hobbes. Kim Cattrall (64) wird nicht als Samantha Jones zurückkehren.

Im Januar hatte HBO Max die Neuauflage der Kultserie um die New Yorkerinnen bekanntgegeben. Sie wird wahrscheinlich ab 2022 auf dem Streamingdienst zu sehen sein.