„Sex and the City“-Star Chris Noth: Zweites Kind mit 64!

Ob diese Schwangerschaft ein Unfall oder geplant war, wird Chris Noths kleines Geheimnis bleiben. Zusammen mit seiner Ehefrau Tara Wilson (37) erwartet der Schauspieler ein weiteres Kind. Dabei befindet sich der bald zweifache Vater mit 64 Jahren auf dem Buckel schon längst im Opa-Alter.

Dating-Geschichte

Das Paar schloss zwar erst 2012 offiziell den Bund der Ehe, geht aber bereits seit 17 Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihr Wege kreuzten sich 2002 in New York City, als die damals 20-Jährige in seiner Bar „Cutting Room“ angestellt war. Der Altersunterschied liegt bei fast unglaublichen 37 Jahren.

2008 kam ihr Sohn Orion auf die Welt. 2012 folgte die Traumhochzeit auf der Paradies-Insel Maui. Kommendes Jahr soll nun ihr zweiter Sohn geboren werden. Wie der ehemalige Mr. Big-Darsteller zu seinem Instagram-Post schreibt, muss er seinen „Arsch jetzt wieder in Form bringen“. Wahre Worte wie alle Eltern jedes Alters wissen.

TV-Comeback?

Um die Jahrtausendwende wurde Chris Noth mit seiner Rolle als Carries ewiger On/Off-Boyfriend Mr. Big in der Serie „Sex and the City“ schlagartig weltberühmt. Nach dem Serienende und den beiden Filmen flachte seine Karriere hierzulande ein wenig ab.

In den Staaten gehört der aber bis heute zu den großen Serienstars. Er übernahm nach dem „Sex and the City“-Finale 2004 für fünf Jahre die Rolle des Mike Logan im „Law and Order“-Spinoff „Law and Order: Criminal Intent“. Danach war er von 2009 bis 2016 als Peter Florrick in „The Good Wife“ zu sehen.

Und 2017 drehte er gleich zwei Serien ab. Erstens die viel besprochene Netflix-Show „Manhunt: Unabomber“ und zweitens konnte er sich mit „Gone“ seine erste Hauptrolle in einer Krimiserie sichern.

