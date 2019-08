Sexy Brüder: Liam und Chris Hemsworth beim Training

Sonntag, 4. August 2019 19:52 Uhr

Man kann es nicht anders sagen, die Schauspieler-Brüder Liam (29) und Chris Hemsworth (35) sehen beim Training einfach nur beeindruckend aus! Jetztb gibt’s neues Material dazu!

Liam und Chris Hemsworth (ihr Bruder Luke leider weniger) gehören zu den angesagtesten Schauspielern in Hollywood. Während der ältere Bruder Chris als Marvel-Held Thor die Kinosäle fühlt, verzauberte Liam die weiblichen Fans dieses Jahr mit der Netflix-Komödie „Isn´t It Romantic“ an der Seite von Rebel Wilson (39).

Auch in Sachen Fitness läuft es ganz ausgezeichnet für die beiden Muskelpakete. Chris Hemsworth postete am Wochenende ein kurzes Video von sich mit seinem Bruder beim Training. Und beim Anschauen bleibt einem die Spucke weg: Die gebürtigen Australier sind körperlich in Bestform!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Chris Hemsworth (@chrishemsworth) am Aug 3, 2019 um 3:51 PDT

Drehmarathon für Chris Hemsworth

Chris Hemsworth hat auch allen Grund für eine Extra-Portion Training: Dem Marvel-Star steht ein körperlich sehr anstrengender Drehmarathon bevor. Allein in den kommenden Monaten wird er zwei Kino-Blockbuster abdrehen.

In Kürze sollen die Dreharbeiten für den vierten Teil von „Thor“ beginnen, der in den USA am 5. November 2021 in die Kinos kommt. Danach folgen sofort die Aufnahmen für das bisher noch unbetitelte Biopic über den Wrestler Hulk Hogan. Für beide Rollen muss der Schauspieler toptrainiert sein und einem Berg aus Muskeln gleichen.