02.02.2021 14:00 Uhr

Sexy Winter: Diese Stars lassen im Schnee die Hüllen fallen

Bikini und Badehose sind nur was für den Sommer? Falsch! Diese Promis zeigen trotz eisigen Temperaturen ganz schön viel nackte Haut!

Während viele Stars eher im sonnigen Sommerurlaub die Hüllen fallen lassen, zeigen diese fünf Promis, dass man auch im Schnee eine gute Bikini-Figur abgeben kann.

Liz Hurley

Immer wieder präsentiert Liz Hurley (55) ihren fast zwei Millionen Instagram-Fans, was sie zu bieten hat. Ob im sexy Leo-Bikini oder im knalligen Hauch von nichts – ihren heißen Körper braucht die 55-Jährige garantiert nicht zu verstecken. Auch der Schnee scheint die Bikini-Designerin nicht davon abzuhalten, blank zu ziehen. Außer einem weißen Slip und einer dicken Fellweste trägt Liz auf ihrem Bild im Schnee nichts am Körper.

Nikita Dragun

Auch Influencerin Nikita Dragun (25) scheint definitiv keine Frostbeule zu sein. Die sexy Transgender-Frau macht nicht nur heiße Fotos im Schnee, sondern ist auch noch auf der Ski-Piste unterwegs – inklusive Twerk-Session, die den Schnee zum Schmelzen bringt. Natürlich nicht im langweiligen Ski-Anzug, sondern im mit Diamanten verzierten Kunstfell-Bikini mit passender Kopfbedeckung und flauschigen Stiefeln.

Cathy Hummels

Auch die deutschen Stars lassen es sich trotz eisiger Temperaturen nicht nehmen, halbnackt vor die Tür zu gehen. So auch Cathy Hummels (33): Im fliederfarbenen Bikini und Badelatschen stapft sie durch den Schnee und macht dabei eine ziemlich gute Figur. In dem beigefügten Kommentar erklärt sie auch, warum sie so leicht bekleidet draußen unterwegs ist. Die Influencerin schreibt, dass es zwar „wirklich sehr kalt“ gewesen sei, aber es sei wichtig, „dass dadurch der Kreislauf in Schwung kommt“.

Galerie

Eric und Edith Stehfest

Ex-„GZSZ“-Schauspieler Eric Stehfest (31) und seine Frau Edith (25) haben erst vor zwei Wochen ihr zweites gemeinsame Kind bekommen. Jetzt ziehen die beiden in Schnee blank und das sogar für einen guten Zweck. Mit den Bildern soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig aktuell das Tragen eines Mundschutzes ist, um seine Mitmenschen zu schützen. Dafür posiert das Paar oberkörperfrei und mit Maske im Schnee.

Oliver Pocher

Etwas weniger sexy, dafür aber genau so freizügig sind die Schneebilder von Oliver Pocher. In knapper Unterhose, hat der Comedian „EROTISCHE FOTOS im Schnee gemacht“ und veräppelt damit, wie so oft, andere Influencer. Abgerundet wird Olis Look durch die heißen Badeschlappen, die er natürlich stilecht mit Socken trägt.

(AK)