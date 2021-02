Shailene Woodley bestätigt Verlobung mit Aaron Rodgers

23.02.2021 07:34 Uhr

Schauspielerin Shailene Woodley bestätigt ihre Verlobung mit Sportprofi Aaron Rodgers. Allerdings liegt die "schon eine Weile" zurück.

Shailene Woodley (29, „Big Little Lies“) und Green-Bay-Packers-Quarterback Aaron Rodgers (37) haben sich verlobt. Das bestätigte die US-Schauspielerin am Montag in der „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“. „Ja, wir sind verlobt“, sagte Woodley Gastgeber Fallon (46). „Aber für uns ist das keine neue Nachricht, daher ist es irgendwie lustig. Jeder flippt im Moment deswegen aus und wir antworten: ‚Ja, wir sind schon eine Weile verlobt.'“

Woodley verriet außerdem, dass sie ihrem Verlobten wegen der anhaltenden Corona-Pandemie noch immer nicht bei einem Footballspiel zuschauen konnte. „Ich war noch nie bei einem Spiel, weil wir uns in dieser ziemlich verrückten Zeit kennengelernt haben und alle Stadien, in denen er gespielt hat, geschlossen waren“, sagte sie. Die Schauspielerin und ihr Verlobter sind seit 2020 ein Paar. Anfang Februar waren erste Verlobungsgerüchte aufgekommen.