Shailene Woodley: Kniefall vor Nicole Kidman

Mittwoch, 7. November 2018 07:30 Uhr

Shailene Woodley zollt Nicole Kidman mit einem emotionalen Instagram-Post Tribut. Die ‚Divergent‘-Darstellerin zieht den Hut vor ihrer ‚Big Little Lies‘-Kollegin und widmete ihr online eine rührende Botschaft.

Auf ihrem Account veröffentlichte Shailene eine Reihe von Bildern, die die Stars gemeinsam bei den Hollywood Film Awards am vergangenen Sonntag (4. November) im Beverly Hilton Hotel zeigen.

„Dein Herz besitzt eine unendliche Kapazität, jeden Moment der Schönheit, den dieser Planet anzubieten hat, aufzusaugen. Du lehrst mich so viel, einfach indem du die unverfrorene und wahrhaftige Frau bist, die du bist“, schwärmt die 26-Jährige. Bei dem Event wurde Kidman mit dem ‚Hollywood Career Achievement Award‘ ausgezeichnet.

Quelle: instagram.com

„Eine endlose Ehre“

„Es war so eine Ehre, zu sehen, wie du letzte Nacht diese Auszeichnung erhalten hast“, schreibt die US-Schauspielerin weiter über die ‚Australia‘-Darstellerin. „Du bist eine endlose Quelle an Ausdruck, die letzte Betrachterin und Zeugin des Lebens. Ich liebe dich mit jedem Teil von mir, du anmutiges Wunder. Ich folge dir bis zum Mond und zurück.“ Auch auf der Bühne der Hollywood Film Awards hatte es sich Woodley nicht nehmen lassen, rührende Worte an die Oscar-Preisträgerin zu richten. „Du hast mich gelehrt, jeden einzelnen Moment bewusst zu erleben. Was uns diese Momente lehren und bieten, wird uns für immer begleiten“, sagte sie.