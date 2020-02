Shakira: Alle lachen über ihre Zunge beim Super Bowl

Am Sonntag stieg in Miami das Sport-Großereignis in Amerika: Der Super Bowl. Fast noch bedeutungsvoller als das Endspiel der Saison 2019 der National Football League (NFL) im American Football zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers ist die legendäre Halbzeitshow.

Diesmal die großen Stars: Jennifer Lopez (50) und Shakira (43). Wobei die beiden Damen mit ihrer Performance jetzt in den Hintergrund rücken, denn Shakiras Zunge kommt in den sozialen Netzwerken ziemlich groß raus. Nachdem sich die 43-jährige am Anfang ihrer Performance von „Hips don’t lie“ via Stagediving durch die Menge tragen ließ, schnallte sie völlig unterwartet mehrmals mit der Zunge direkt in die Kamera.

Nicht verwunderlich, dass sich aus der kurzen Szene ein regelrechter Meme-Boom entwickelte. Immer mehr lustige Memes tauchen auf Twitter und Instagram auf und Shakiras Zunge ist der heimliche Star des Super Bowls.

Das sind die besten Memes

the turkeys before thanksgiving pic.twitter.com/LcDrhWjmpY — paloma (@shesvinyl) February 3, 2020

