Debütantin im Valentino-Kleid Gwyneth Paltrow: Besonderer Auftritt ihrer Tochter Apple in Paris Auf ein besonderes Wochenende in der französischen Hauptstadt blickt Gwyneth Paltrow zurück: Ihre Tochter Apple Martin nahm dort am renommierten „Bal des Débutantes“ teil, in dem junge Frauen in die Gesellschaft eingeführt werden. Dafür trug die 20-Jährige eine Traumrobe von Valentino.