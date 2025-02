Sängerin ist auch nominiert Shakira feiert ihren 48. Geburtstag bei den Grammys

Shakira wird am 2. Februar 48 Jahre alt. (wue/spot)

SpotOn News | 02.02.2025, 20:01 Uhr

Am Sonntag werden wieder die Grammys verliehen - wohl ein ganz besonderer Tag für Shakira. Die Sängerin ist nicht nur nominiert, sie feiert auch ihren Geburtstag.

Der 2. Februar wird für Superstar Shakira wohl ein besonderer Tag. Die kolumbianische Sängerin feiert auf außergewöhnliche Weise ihren 48. Geburtstag. An ihrem Ehrentag wird Shakira auf der Grammy-Bühne stehen und im Rahmen des wichtigsten US-Musikpreises auftreten. Vielleicht bekommt sie am Sonntag – in Deutschland in der Nacht auf Montag – von der zuständigen Recording Academy sogar ein unvergleichliches Geburtstagsgeschenk.

Shakira könnte an ihrem Geburtstag den Grammy gewinnen

Die Sängerin ist mit ihrer 2024 erschienen Platte "Las Mujeres Ya No Lloran", ihrem zwölften Studioalbum, in der Kategorie "Best Latin Pop Album" nominiert. Um ausgezeichnet zu werden, muss Shakira sich allerdings gegen ihre Kolleginnen und Kollegen Anitta (31), Luis Fonsi (46), Kany Garcia (42) sowie Kali Uchis (30) durchsetzen.

Einen kleinen Vorgeschmack auf ihren Auftritt gibt Shakira auf Instagram. Dort hat sie vor der Verleihung zwei Bilder veröffentlicht, die sie offenbar bei den Proben für die Show zeigen. "Ich komme zurück auf die Bühne der Grammys und das an meinem Geburtstag! Wir sehen uns morgen Abend", freut sich die Sängerin. Auch andere Promis können die Show von Shakira offenbar kaum erwarten. Jennifer Lopez (55) drückte etwa auf "Gefällt mir".

Bei den Grammy Awards 2025 werden daneben auch Auftritte von unter anderem Sabrina Carpenter (25), Benson Boone (22) und Billie Eilish (23) erwartet. Die diesjährige Verleihung wird am 2. Februar in der Crypto.com Arena in Los Angeles über die Bühne gehen (live auf CBS und weltweit im Stream auf Paramount+). Beim diesjährigen Grammy-Abend sollen Gelder zur Unterstützung von Hilfsmaßnahmen rund um die verheerenden Waldbrände in Kalifornien gesammelt werden.