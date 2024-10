Halloween-Special ab dem 21. Oktober Sasha bei „LOL: Last One Laughing“: Roher Spargel gegen den Lachanfall Ab dem 21. Oktober startet das Halloween-Special von „LOL: Last One Laughing“ bei Amazon Prime. Musiker Sasha wagt sich in der Nicht-Lachen-Challenge in fremde Comedy-Gefilde. Am Ende konnte ihm nur noch roher Spargel gegen das Lachen helfen, verrät er im Interview.