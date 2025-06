Musik Shakira: Sie hat eine Großbritannien-Tournee angedeutet

Shakira at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2025, 16:00 Uhr

Shakira verkündete, dass sie es kaum erwarten könne, durch Großbritannien zu touren.

Die 48-jährige Popsängerin ist aktuell für ihre Shows in Amerika unterwegs und obwohl sie bisher noch keine Termine in Großbritannien bestätigte, deutete der Star jetzt an, dass die Tournee irgendwann stattfinden würde.

Auf die Frage nach ihrer möglichen UK-Tournee erzählte Shakira in einem Interview mit der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Ich kann es kaum erwarten.“ Die ‚Hips Don’t Lie‘-Künstlerin war am Wochenende im Hard Rock Stadium in Miami aufgetreten und verkündete dem Publikum, dass es einfach „surreal“ sei, das 65.000 Zuschauer fassende Stadion so voll zu sehen. Die Sängerin verriet: „Diesen Ort so voll zu sehen, das ist ein Traum für mich. Es ist surreal. Als ich das letzte Mal im Hard Rock Stadium war, habe ich Beyoncés Show gesehen und dachte mir: ‚Wie toll wäre es, eines Tages in diesem Stadion spielen zu können?'“ Shakira war seit acht Jahren nicht mehr für mehrere Konzerte nach Großbritannien gereist, aber es gab Gerüchte darüber, dass die Musikerin bereits Veranstaltungsorte für große Auftritte im nächsten Jahr im Auge habe. Der kolumbianische Star sprach zuvor darüber, dass ihre Familie „fast über Nacht“ arm wurde, als sie sieben Jahre alt war und das Schmuckgeschäft ihres Vaters William Chadid zusammenbrach.